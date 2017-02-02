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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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FETÖ şüphelisi sağlık çalışanlarına hapis istemi

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:35

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında biri tutuklu 13 sağlık çalışanı hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'yle bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında meslekten ihraç edilen ve açığa alınanların da yer aldığı doktor ve sağlık personeli hakkında sürdürülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, Sağlık Bakanlığına devredilen bir askeri hastanede çalışan tutuklu astsubay Gülem S. ile aralarında İran asıllı doktor Farşid F'nin de yer aldığı tutuksuz 12 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırladı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıklar için 15'er yıl hapis cezası istendi.

ByLock kullandığı iddia edilen sanıklardan doktor Farşid F, iddianamedeki savunmasında, 2016'da çalıştığı hastanedeki görevinden istifa edip Almanya'ya dil kursuna gittiğini belirterek, herhangi bir dernek veya vakfa üye olmadığını ileri sürdü.

Farşid F, bazı haberleşme programlarını yurt dışında bulunan ailesiyle görüşmek için kullandığını iddia etti.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise bazı şüphelilerin örgüte ait ve örgütün insan kaynağı elde etmek için kullandığı okul ve dershanelerde çocuklarına eğitim aldırdıkları belirtilerek, "Şüphelilerden bazılarının ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşının talimatları doğrultusunda örgüt üyeleri tarafından kurulan, yasal görünüm altında bankacılık faaliyeti gösteren, örgüte finans sağlamak ve insanların dini duygularını istismar ederek elde ettiği paraları terör örgütüne aktarılmasında kullanıldığı belirlenen Bank Asya'da hesap hareketleri olduğu tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Zanlıların, örgüt üyeleri arasındaki gizli iletişimde kullanılan şifreli, kapalı devre yazışma, mesajlaşma ve görüşme programı olan ByLock isimli programı kullandığı aktarılan iddianamede, çeşitli ve sürekli eylemlerle şüphelilerin terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldığının anlaşıldığı kaydedildi.

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