02 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hindistan'da mayınlı saldırı

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:37

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinde yola yerleştirilen mayınların patlaması sonucu 8 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Üst düzey emniyet yetkililerinden K.B. Singh, Maocu isyancılar tarafından Koraput bölgesinde yola döşenen mayınların polis aracı geçerken patladığını söyledi.

Singh, 8 polisin öldüğü saldırıda 5 polisin de yaralandığını ifade etti.

Singh, bölgede Maocu gerillaların etkin olduğuna dikkati çekti.

Çin'in kurucu lideri Mao Zedong'tan esinlenen Maocu gerillalar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için mücadele ettiklerini ileri sürüyor.

Hindistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, örgüt, ülkenin 29 eyaletinin 20'sinde faaliyet gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: (TÜİK'in GSYH revizyonu) Bu milli gelir hesabı Türkiye için bir milattır. Bundan sonraki süreçte elbette, Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) yapmış olduğu bazı değişikliklere yönelik biz de belki revizyona gideceğiz. Ancak bu ölçekte büyük bir değişiklik söz konusu olmayacak bundan sonraki süreçte.&quot;
YEREL

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: (TÜİK'İN GSYH REVİZYONU) BU MİLLİ GELİR HESABI TÜRKİYE İÇİN BİR MİLATTIR. BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE ELBETTE, AVRUPA İSTATİSTİK OFİSİNİN (EUROSTAT) YAPMIŞ OLDUĞU BAZI DEĞİŞİKLİKLERE YÖNELİK BİZ DE BELKİ REVİZYONA GİDECEĞİZ. ANCAK BU ÖLÇEKTE BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU OLMAYACAK BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE."
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: &quot;Özellikle son birkaç hafta içerisinde yurt dışı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik bakış açılarında olumluya doğru bir gidişatın olduğunu görüyoruz. Yurt dışı yatırımcılar açısından Türkiye halen cazip bir ülke. Özellikle son iki üç haftada 452 milyon dolar seviyesinde borsaya net girişin olduğunu görüyoruz.&quot;
YEREL

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: "ÖZELLİKLE SON BİRKAÇ HAFTA İÇERİSİNDE YURT DIŞI YATIRIMCILARIN TÜRKİYE'YE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARINDA OLUMLUYA DOĞRU BİR GİDİŞATIN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ. YURT DIŞI YATIRIMCILAR AÇISINDAN TÜRKİYE HALEN CAZİP BİR ÜLKE. ÖZELLİKLE SON İKİ ÜÇ HAFTADA 452 MİLYON DOLAR SEVİYESİNDE BORSAYA NET GİRİŞİN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ."
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: &quot;(Cazibe Merkezleri Programı) Başvurular arasında büyük yatırımcılarımız var. Bu firmalarımızın isimlerini şu aşamada zikretmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Özellikle hem Doğu Anadolu hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekten Türkiye'de önemli bir yer edinmiş güçlü firmaların da başvuruda bulunduğunu ifade etmek istiyorum. Oldukça büyük bir ilgi var.&quot;
YEREL

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: "(CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI) BAŞVURULAR ARASINDA BÜYÜK YATIRIMCILARIMIZ VAR. BU FİRMALARIMIZIN İSİMLERİNİ ŞU AŞAMADA ZİKRETMENİN ÇOK DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM. ÖZELLİKLE HEM DOĞU ANADOLU HEM GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE GERÇEKTEN TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BİR YER EDİNMİŞ GÜÇLÜ FİRMALARIN DA BAŞVURUDA BULUNDUĞUNU İFADE ETMEK İSTİYORUM. OLDUKÇA BÜYÜK BİR İLGİ VAR."
Satış ve devir sözleşmelerinin saklanma süresi düşürüldü
YEREL

SATIŞ VE DEVİR SÖZLEŞMELERİNİN SAKLANMA SÜRESİ DÜŞÜRÜLDÜ
Esnafa vergi rehberi dağıtıldı
YEREL

ESNAFA VERGİ REHBERİ DAĞITILDI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Suriye'deki savaşın acı yüzünü Keçiören'e taşıyan Halep Evi'ni AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay da ziyaret etti
YEREL

SURİYE'DEKİ SAVAŞIN ACI YÜZÜNÜ KEÇİÖREN'E TAŞIYAN HALEP EVİ'Nİ AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YASİN AKTAY DA ZİYARET ETTİ
Filipinler'de fabrikada yangın
YEREL

FİLİPİNLER'DE FABRİKADA YANGIN

Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD)'den başkan Duruay'a ziyaret
YEREL

ANKARA'YA HİZMET EDENLER DERNEĞİ (AHİD)'DEN BAŞKAN DURUAY'A ZİYARET
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs
YEREL

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE BURS
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 163'üncü gününde, 244 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab, Tadif, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde düzenlenen hava harekatında barınma amaçlı kullanılan 83 bina, 10 bombalı araç, 2 mühimmat deposu, 2 toplanma noktası, bir depo ve 2 top imha edildi. Gerçekleştirilen hava harekatı ve çatışmalarda 51 terörist etkisiz hale getirildi.
YEREL

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN 163'ÜNCÜ GÜNÜNDE, 244 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFİ VURULDU. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT UÇAKLAR TARAFINDAN EL BAB, TADİF, KABBASİN VE BZAGAH BÖLGELERİNDE DÜZENLENEN HAVA HAREKATINDA BARINMA AMAÇLI KULLANILAN 83 BİNA, 10 BOMBALI ARAÇ, 2 MÜHİMMAT DEPOSU, 2 TOPLANMA NOKTASI, BİR DEPO VE 2 TOP İMHA EDİLDİ. GERÇEKLEŞTİRİLEN HAVA HAREKATI VE ÇATIŞMALARDA 51 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.

Terörle mücadele
YEREL

TERÖRLE MÜCADELE
Ocakta 10 elektrik santrali devreye alındı
YEREL

OCAKTA 10 ELEKTRİK SANTRALİ DEVREYE ALINDI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ocak ayı veri bülteni (2)
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI OCAK AYI VERİ BÜLTENİ (2)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ocak ayı veri bülteni (1)
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI OCAK AYI VERİ BÜLTENİ (1)
GÜNDEM / 2 Şubat 2017
YEREL

GÜNDEM / 2 ŞUBAT 2017
Karayollarında durum
YEREL

KARAYOLLARINDA DURUM
GÜNDEM ÖZETİNE EK
YEREL

GÜNDEM ÖZETİNE EK
2017 Afrika Uluslar Kupası
YEREL

2017 AFRİKA ULUSLAR KUPASI

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
YEREL

VOLEYBOL: CEV ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ

GÜNDEM ÖZETİNE EK
YEREL

GÜNDEM ÖZETİNE EK
Romanya'da af yasası protestoları
YEREL

ROMANYA'DA AF YASASI PROTESTOLARI
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Şubat 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 2 ŞUBAT 2017

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerine tepki
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İSRAİL'İN YASA DIŞI YERLEŞİM YERLERİNE TEPKİ