Kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kırsal mahallede mahsur kalan hamile kadın, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

İlçeye yaklaşık 40 kilometre uzaktaki Uzun Ziyaret Mahallesi'nde hamile Aynur Karataş'ın rahatsızlandığı ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan bölgeye gitmek için paletli ambulansla yola çıktı.

Ekipler, yoğun kar nedeniyle mahalleye ulaşamayınca durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bildirdi.

Yolun açılmasıyla mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, Karataş'ı paletli ambulansla Siverek Devlet Hastanesine getirdi.

Mahallenin muhtarı Hadi Karataş, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ve 112 Acil Servis ekiplerine teşekkür ederek, "Birkaç gündür bölgede yoğun kar yağışı var. Aynur kızımız rahatsızlanınca yakınları, hemen sağlık ve belediye ekiplerine haber vermiş. Sağ olsun ekipler, kısa sürede mahalleye ulaşıp hamile kızımızı hastaneye götürdü. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.