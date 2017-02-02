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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: "(Cazibe Merkezleri Programı) Başvurular arasında büyük yatırımcılarımız var. Bu firmalarımızın isimlerini şu aşamada zikretmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Özellikle hem Doğu Anadolu hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekten Türkiye'de önemli bir yer edinmiş güçlü firmaların da başvuruda bulunduğunu ifade etmek istiyorum. Oldukça büyük bir ilgi var."

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