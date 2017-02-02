02 ŞUBAT 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: "Özellikle son birkaç hafta içerisinde yurt dışı yatırımcıların ...

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:42
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: "Özellikle son birkaç hafta içerisinde yurt dışı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik bakış açılarında olumluya doğru bir gidişatın olduğunu görüyoruz. Yurt dışı yatırımcılar açısından Türkiye halen cazip bir ülke. Özellikle son iki üç haftada 452 milyon dolar seviyesinde borsaya net girişin olduğunu görüyoruz."

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: &quot;Biz şu aşamada bir bütün olarak Orta Vadeli Programımızı (OVP) revize etmeyi düşünmüyoruz. Çünkü OVP'nin sadece makro ekonomik göstergeleri içeren bir yapısı yok. Yapısal reformlarımız var, merkezi yönetim bütçemiz var ve diğer sektörlere yönelik politikalarımız var. Bunları biz yine uygulamaya devam edeceğiz.&quot;
YEREL

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: "BİZ ŞU AŞAMADA BİR BÜTÜN OLARAK ORTA VADELİ PROGRAMIMIZI (OVP) REVİZE ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ. ÇÜNKÜ OVP'NİN SADECE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİ İÇEREN BİR YAPISI YOK. YAPISAL REFORMLARIMIZ VAR, MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇEMİZ VAR VE DİĞER SEKTÖRLERE YÖNELİK POLİTİKALARIMIZ VAR. BUNLARI BİZ YİNE UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ."
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: (TÜİK'in GSYH revizyonu) Bu milli gelir hesabı Türkiye için bir milattır. Bundan sonraki süreçte elbette, Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) yapmış olduğu bazı değişikliklere yönelik biz de belki revizyona gideceğiz. Ancak bu ölçekte büyük bir değişiklik söz konusu olmayacak bundan sonraki süreçte.&quot;
YEREL

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: (TÜİK'İN GSYH REVİZYONU) BU MİLLİ GELİR HESABI TÜRKİYE İÇİN BİR MİLATTIR. BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE ELBETTE, AVRUPA İSTATİSTİK OFİSİNİN (EUROSTAT) YAPMIŞ OLDUĞU BAZI DEĞİŞİKLİKLERE YÖNELİK BİZ DE BELKİ REVİZYONA GİDECEĞİZ. ANCAK BU ÖLÇEKTE BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU OLMAYACAK BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE."
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: &quot;(Cazibe Merkezleri Programı) Başvurular arasında büyük yatırımcılarımız var. Bu firmalarımızın isimlerini şu aşamada zikretmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Özellikle hem Doğu Anadolu hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekten Türkiye'de önemli bir yer edinmiş güçlü firmaların da başvuruda bulunduğunu ifade etmek istiyorum. Oldukça büyük bir ilgi var.&quot;
YEREL

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: "(CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI) BAŞVURULAR ARASINDA BÜYÜK YATIRIMCILARIMIZ VAR. BU FİRMALARIMIZIN İSİMLERİNİ ŞU AŞAMADA ZİKRETMENİN ÇOK DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM. ÖZELLİKLE HEM DOĞU ANADOLU HEM GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE GERÇEKTEN TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BİR YER EDİNMİŞ GÜÇLÜ FİRMALARIN DA BAŞVURUDA BULUNDUĞUNU İFADE ETMEK İSTİYORUM. OLDUKÇA BÜYÜK BİR İLGİ VAR."
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 163'üncü gününde, 244 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab, Tadif, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde düzenlenen hava harekatında barınma amaçlı kullanılan 83 bina, 10 bombalı araç, 2 mühimmat deposu, 2 toplanma noktası, bir depo ve 2 top imha edildi. Gerçekleştirilen hava harekatı ve çatışmalarda 51 terörist etkisiz hale getirildi.
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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN 163'ÜNCÜ GÜNÜNDE, 244 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFİ VURULDU. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT UÇAKLAR TARAFINDAN EL BAB, TADİF, KABBASİN VE BZAGAH BÖLGELERİNDE DÜZENLENEN HAVA HAREKATINDA BARINMA AMAÇLI KULLANILAN 83 BİNA, 10 BOMBALI ARAÇ, 2 MÜHİMMAT DEPOSU, 2 TOPLANMA NOKTASI, BİR DEPO VE 2 TOP İMHA EDİLDİ. GERÇEKLEŞTİRİLEN HAVA HAREKATI VE ÇATIŞMALARDA 51 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.

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