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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: (TÜİK'in GSYH revizyonu) Bu milli gelir hesabı Türkiye için bir milattır. ...
02 Şubat 2017 Perşembe, 10:50
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: (TÜİK'in GSYH revizyonu) Bu milli gelir hesabı Türkiye için bir milattır. Bundan sonraki süreçte elbette, Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) yapmış olduğu bazı değişikliklere yönelik biz de belki revizyona gideceğiz. Ancak bu ölçekte büyük bir değişiklik söz konusu olmayacak bundan sonraki süreçte."