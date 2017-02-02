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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep Ticaret Borsası

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:52

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının içi 54,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısırkg0,790,79
Buğday kg0,951,04
Pirinç (ithal)kg2,372,37
Buğday unu kg1,221,22
Bulgur (köftelik)kg1,361,38
Kırmızı mercimek (iç)kg3,723,72
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)kg23,9723,97
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)kg54,5054,50
Ceviz içi (kırık)kg 30,5030,50

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