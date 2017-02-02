Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının içi 54,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|kg
|0,79
|0,79
|Buğday
|kg
|0,95
|1,04
|Pirinç (ithal)
|kg
|2,37
|2,37
|Buğday unu
|kg
|1,22
|1,22
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,36
|1,38
|Kırmızı mercimek (iç)
|kg
|3,72
|3,72
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|kg
|23,97
|23,97
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|kg
|54,50
|54,50
|Ceviz içi (kırık)
|kg
|30,50
|30,50