03 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse:

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:00
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse:

TRABZON (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Biz 140 yıllık geçmişimizle daha iyi bir anayasa yazabiliriz. Güçlenmiş bir parlamenter sistemle bu ülke aydınlığa ve refaha kavuşacaktır." dedi.

Köse, partisinin Trabzon il başkanlığında CHP Trabzon Kadın Kolları Başkanı Hava Olcayto ve üyelerle bir araya geldi.

Köse, burada düzenlediği basın toplantısında, ülkenin 9 aydır olağanüstü hal koşulları altında yönetildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Anayasa değişikliği ile OHAL olağanlaştırılarak ve sürekli hale getirilerek, tek adam dediğimiz dikta rejimi kalıcılaştırılmak isteniyor. Cumhuriyet rejimi ve yıllardır süren mücadelelerin sonunda elde ettiğimiz kazanımların hepsi yok edilmeye çalışılıyor. Hukukun hukuksuz hale geldiği, adaletin sadece bir bakanlık adına yer aldığı, haksızlığa ses çıkaranların gözaltına alındığı, özgürlüklerimizin olmadığı, muhalif olan tüm dernek, sendika, gazete, yazar, çizer ve televizyonların kapatıldığı 'sıra bugün hangimizde' denildiği bir dönemden geçiyoruz. Bir gecede çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile insanların işlerinden, aşlarından, ekmeklerinden edildiği bir referandum süreci ile karşı karşıyayız."

Halkın iradesinin yok sayılarak çoğulculuktan uzak antidemokratik bir biçimde hazırlanan anayasa değişiklik paketinin olağanüstü hal koşullarında kendilerine dayatılmaya çalışıldığını iddia eden Köse, içinde özgürlüklerin, demokrasinin olduğu, kuvvetler ayrılığının birbirini denetlediği yeni bir anayasa yazabileceğini ancak dayatılmak istenilen sistemde halk, kadın, dolayısıyla hiçbir şeyin olmadığını savundu.

Köse, bu teklifin, çoğunluğu elinde bulundurduğunu düşünen iktidar partisinin parlamentoyu fiiline yok ederek bütün yönetim sistemini tek bir adamın ellerine teslim ettiği bir rejim değişikliği dayatması olduğunu ileri sürerek, "Biz 140 yıllık geçmişimizle daha iyi bir anayasa yazabiliriz. Güçlenmiş bir parlamenter sistemle bu ülke aydınlığa ve refaha kavuşacaktır." ifadesini kullandı.

Son 2,5 yıldır ülkenin fiili başkanlık sistemiyle yönetildiğini öne süren Köse, "15 yıldır yaşadıklarımız yaşayacaklarımızın göstergesidir. Sizler hepiniz farkındasınız. Neyi istediler de yapamadılar da daha fazla yetki ve yetkilerle donatılmak istenen bir yapıyla karşı karşıyayız? Bizler yaşamın her alanında sesimizi kısmak isteyenlere de 'hayır' diyoruz. Bedenimiz, kimliğimiz ve emeğimiz üzerindeki söz hakkımızı yok sayanlara da 'hayır' diyoruz. Her 10 kadından 4'ü fiziksel şiddet görürken ya da öldürülürken de 'hayır' diyorduk. Faillere ve katillere iyi hal indirimi uygulanmasın diye de 'hayır' dedik." değerlendirmesinde bulundu.


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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: "(TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK OPERASYONLAR) 12 BİN 500'Ü AŞKIN OPERASYON YAPTIK. KIŞ BOYUNCA SON 6 AYDA. BU ÖNEMLİ BİR ŞEYDİR. EKSİ 40 DERECEDE, EKSİ 30 DERECEDE EVLATLARIMIZ HALA OPERASYON YAPIYORLAR. YA SINIR BOYLARINDA YA SÖYLEDİĞİM İLGİLİ YERLERDE. YİNE SÖYLEMEK LAZIM, KIŞ DÖNEMİNDE 887 SIĞINAK VE BARINAK İMHA EDİLDİ. BU ÖNEMLİ BİR ŞEYDİR."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: &quot;Bugüne kadar 113 bin 260 kişi FETÖ'yle ilgili gözaltına alınmış ve yaklaşık 745 kişinin gözaltı işlemi devam ediyor. Bugünkü tutuklu sayısı 47 bin 155 ve önemli bir rakam. Adli kontrol ile bırakılan 41 bin 499 kişi ve serbest kalan da 23 bin 861 kişi var. 863 kişi de firari. Tutukluların 10 bin 732'si polis, 7 bin 463'ü asker ve 168'i general. 2 bin 575'i de hakim ve savcı. 26 bin 177'si sivil, 208'i de mülki idare amiri&quot;
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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: "BUGÜNE KADAR 113 BİN 260 KİŞİ FETÖ'YLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINMIŞ VE YAKLAŞIK 745 KİŞİNİN GÖZALTI İŞLEMİ DEVAM EDİYOR. BUGÜNKÜ TUTUKLU SAYISI 47 BİN 155 VE ÖNEMLİ BİR RAKAM. ADLİ KONTROL İLE BIRAKILAN 41 BİN 499 KİŞİ VE SERBEST KALAN DA 23 BİN 861 KİŞİ VAR. 863 KİŞİ DE FİRARİ. TUTUKLULARIN 10 BİN 732'Sİ POLİS, 7 BİN 463'Ü ASKER VE 168'İ GENERAL. 2 BİN 575'İ DE HAKİM VE SAVCI. 26 BİN 177'Sİ SİVİL, 208'İ DE MÜLKİ İDARE AMİRİ"
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