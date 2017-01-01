CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse:

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TRABZON (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Biz 140 yıllık geçmişimizle daha iyi bir anayasa yazabiliriz. Güçlenmiş bir parlamenter sistemle bu ülke aydınlığa ve refaha kavuşacaktır." dedi.

Köse, partisinin Trabzon il başkanlığında CHP Trabzon Kadın Kolları Başkanı Hava Olcayto ve üyelerle bir araya geldi.

Köse, burada düzenlediği basın toplantısında, ülkenin 9 aydır olağanüstü hal koşulları altında yönetildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Anayasa değişikliği ile OHAL olağanlaştırılarak ve sürekli hale getirilerek, tek adam dediğimiz dikta rejimi kalıcılaştırılmak isteniyor. Cumhuriyet rejimi ve yıllardır süren mücadelelerin sonunda elde ettiğimiz kazanımların hepsi yok edilmeye çalışılıyor. Hukukun hukuksuz hale geldiği, adaletin sadece bir bakanlık adına yer aldığı, haksızlığa ses çıkaranların gözaltına alındığı, özgürlüklerimizin olmadığı, muhalif olan tüm dernek, sendika, gazete, yazar, çizer ve televizyonların kapatıldığı 'sıra bugün hangimizde' denildiği bir dönemden geçiyoruz. Bir gecede çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile insanların işlerinden, aşlarından, ekmeklerinden edildiği bir referandum süreci ile karşı karşıyayız."

Halkın iradesinin yok sayılarak çoğulculuktan uzak antidemokratik bir biçimde hazırlanan anayasa değişiklik paketinin olağanüstü hal koşullarında kendilerine dayatılmaya çalışıldığını iddia eden Köse, içinde özgürlüklerin, demokrasinin olduğu, kuvvetler ayrılığının birbirini denetlediği yeni bir anayasa yazabileceğini ancak dayatılmak istenilen sistemde halk, kadın, dolayısıyla hiçbir şeyin olmadığını savundu.

Köse, bu teklifin, çoğunluğu elinde bulundurduğunu düşünen iktidar partisinin parlamentoyu fiiline yok ederek bütün yönetim sistemini tek bir adamın ellerine teslim ettiği bir rejim değişikliği dayatması olduğunu ileri sürerek, "Biz 140 yıllık geçmişimizle daha iyi bir anayasa yazabiliriz. Güçlenmiş bir parlamenter sistemle bu ülke aydınlığa ve refaha kavuşacaktır." ifadesini kullandı.

Son 2,5 yıldır ülkenin fiili başkanlık sistemiyle yönetildiğini öne süren Köse, "15 yıldır yaşadıklarımız yaşayacaklarımızın göstergesidir. Sizler hepiniz farkındasınız. Neyi istediler de yapamadılar da daha fazla yetki ve yetkilerle donatılmak istenen bir yapıyla karşı karşıyayız? Bizler yaşamın her alanında sesimizi kısmak isteyenlere de 'hayır' diyoruz. Bedenimiz, kimliğimiz ve emeğimiz üzerindeki söz hakkımızı yok sayanlara da 'hayır' diyoruz. Her 10 kadından 4'ü fiziksel şiddet görürken ya da öldürülürken de 'hayır' diyorduk. Faillere ve katillere iyi hal indirimi uygulanmasın diye de 'hayır' dedik." değerlendirmesinde bulundu.



