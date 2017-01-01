CHP'li Bozkurt hakkında suç duyurusu

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KONYA (AA) - Her Yerde Adalet Platformu üyeleri, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt hakkında, bir televizyon programındaki 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Platform Başkanı Özkan Öztürk, Konya Adalet Sarayı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının televizyon kanalında yayınlanan "Halk Arenası" programında konuşan Bozkurt hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattığını hatırlattı.

Öztürk, Bozkurt'un televizyon programında, "Diyelim ki 'Evet' çıktı, kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye, Sakarya'ya, Dumlupınar'a... Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz." şeklindeki sözleriyle referandumda "Evet" oyu verecek vatandaşları tehdit ettiğini savundu.

Bu tepkinin Konya'dan verilmesinin önemli olduğunu dile getiren Öztürk, Türkiye'nin "muz cumhuriyeti" olmadığını belirtti.

- "Bozkurt'un dokunulmazlığının kaldırılması gerekli"

Öztürk, Türkiye'nin kritik süreçlerden geçtiği günlerde halkın milli birlik ve bütünlüğünü bozmaya, halkı sokaklara çağırmaya yönelik açıklamaları asla kabul etmediklerini vurguladı.

"Bu millet de kabul etmiyor." diyen Öztürk, şunları söyledi:

"Referandumda 'Evet' oyu verecek vatandaşları Hüsnü Bozkurt'a tazminat davası açmaya davet ediyorum. Sembolik de olsa herkesin hakkını araması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da özellikle Konyalı seçmenlerimizden bekliyoruz . Bozkurt'un dokunulmazlığının kaldırılması gerekli. Hüsnü Bozkurt bu sebepten yargılanmalıdır. Buradan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Partinizin isminde 'halk' kelimesi geçiyor ama ona rağmen bir milletvekiliniz halkı aşağılıyor, tehdit ediyor, halkı adeta emperyalist Batılı güçlerle bir tutuyor. Parti içi disiplin kurulunun derhal harekete geçmesini ve Bozkurt'un partiden ihraç edilmesini istiyoruz."

Öztürk ve beraberindeki platform üyeleri, açıklamanın ardından suç duyurusuna ilişkin dilekçeyi savcılığa teslim etti.