Rize'deki toplu açılış töreni

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RİZE (AA) - Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Türkiye'de uygulanan hükümet sistemi dünyanın hiçbir yerinde yok." dedi.

Canikli, Rize'de düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, kente yapılacak yatırımların hayırlı olmasını dileyerek yapılacak havalimanının ise özellikle çok önemli olduğunu ifade etti.

Giresun’da deniz üzerinde benzeri bir havalimanının birkaç yıl önce faaliyete geçtiğini anımsatan Canikli, "O nedenle büyük kolaylık. Vatandaşımız köyden yürüyerek beş dakikaya havaalanına geliyor ve İstanbul’a gidiyor. Rize’ye çok büyük kolaylık sağlayacak." dedi.

Canikli, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'de uygulanan hükümet sistemi dünyanın hiçbir yerinde yok. Sadece Türkiye’de uygulanan bir sistem. Yani Başbakanlarla Cumhurbaşkanları arasında böyle bir mekanizma dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Bütün ülkelerde yürütme ve hükümet adına kim yetkili çok net bir şekilde belli. En ufak bir kargaşa yok. Bu sistem sadece Türkiye’de uygulattırılıyor. 1982 Anayasası ile sadece Türkiye'de. Bakın birçok terör örgütlerinin yanında Avrupa, Almanya da 'hayır' kampanyası yürütüyor ama Almanya’da bu sistem uygulanmıyor. Türkiye’de uygulanan bu sistemi uygulamıyor, başka bir sistem uyguluyor. Almanya, çok mu meraklısın, bu sistemi sana verelim. Al şu anda sen uygula. Yanına da bonus verelim. Kılıçdaroğlu’nu, FETÖ, ne kadar varsa onları da verelim. Bu milletin yakasından düşerler, millet de rahat eder. Nedir çektiğimiz yeter ya? Teröre destek verirsin, bu milletin ne kadar lehine iş yapılırsa karşısında olursun. Bu millete ne kadar düşman varsa onlara dost olursun. Onlarla birlikte olur. Yeter artık."

Avrupa'nın 16 Nisan'da Rize’nin sesini duyacağını aktaran Canikli, şunları söyledi:

"Bu sefer artık bu milletin düşmanlarına destek veren içeridekilere yol görünüyor. Yolu göstereceğiz. Onları artık zarar veremez hale getirecek bu millet. Aslında birçok kez Sayın Kılıçdaroğlu’na bu millet 'Gidin attık' dedi. Defalarca söyledi fakat anlamıyorlar bunlar. Anlamıyorlar. Demek ki tokadın dozajını biraz artırmak lazım değerli hemşehrilerim. Bunlardan anlıyor bunlar. İşte 16 Nisan’da inşallah Rize her zaman yaptığı gibi bir destan daha yazacak. Bütün dünya görecek. Terör örgütleri kaçacak yer arayacak. Rize bunu hep yapıyor. İnşallah buradan o gür sesiyle bütün dünyaya haykıralım. 16 Nisan akşamı evet."