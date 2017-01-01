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MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Zeki Kıvanç, AKİB ihracat rakamlarının, 2017 yılı mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,4 artış kaydederek 1 milyar 225 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Kıvanç, yaptığı yazılı açıklamada, demir ve demir dışı metaller ile çelik ihracatının yüzde 152, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatının yüzde 82, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 34, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının yüzde 21, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde 13,96, tekstil ve ham maddeleri ihracatının da yüzde 7,74 oranında artış gösterdiğini belirtti.

Türkiye ihracatının son aylarda artış trendine girdiğini, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin de genel artış trendi içindeki yerini aldığını ifade eden Kıvanç, "Yılbaşından bu yana ihracat rakamlarımızdaki artış çok sevindirici ve umut verici. Özlediğimiz çift haneli artışlara geri döndük." diye konuştu.

Kıvanç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AKİB'in 2017 yılı mart ayı rakamlarına baktığımızda 854 milyon dolardan 1 milyar 225 milyon dolara yükseldiğini, geçen sene mart ayına oranla yüzde 43,4 oranında bir artış olduğunun görüyoruz. 2016 ve 2017'yi ilk 3 ay olarak değerlendirdiğimizde ise 2016 yılı ilk 3 ayında 2 milyar 451 milyon dolar olan ihracatımızın 2017 yılı ilk 3 ayında 3 milyar 299 milyon dolara yükseldiği ve yüzde 34,6 oranında arttığı görülmektedir. AKİB Türkiye geneli ihracata yaptığı yüzdü 9'luk katkıyla de en fazla ihracat yapılan 4. genel sekreterlik konumunda. 2017 yılı mart ayında, 2016 yılının mart ayına göre ülke olarak yüzde 19 oranında daha fazla ihracat yaptık. AKİB gösterdiği yüksek performans ile mart ayında Türkiye geneli ihracatta yakalanan 13 milyar 616 milyon dolarlık ihracatta önemli pay sahibi oldu. AKİB olarak hem bölge hem de ülke ekonomisine olan katkımızı artıracağımıza ve ülkemizin 2023'te 500 milyar dolar hedefine daha fazla katkıda bulunacağımıza inanıyorum."

Türkiye geneli ihracatını AKİB'in sorumluluk sahasında bulunan iller açısından da değerlendiren Kıvanç, 2017 yılının mart ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında Hatay'ın 10, Adana'nın 11, Mersin'in 12, Kayseri'nin 14 ve Karaman'ın 28. sırada olduğunu aktardı.

Kıvanç, AKİB'in ihracatını gerçekleştirdiği ülkelere de değinerek, en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin; Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri olduğunu açıkladı.