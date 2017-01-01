Enflasyon rakamlarının yankıları

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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Maalesef döviz kurunda önceki aylardaki sert yükseliş, hem maliyetleri artırmış hem de enflasyon beklentilerini bozmuştur." ifadesini kullandı.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Geçen ay enflasyonunun bir önceki aya göre TÜFE'de yüzde 1,02, Yİ-ÜFE'de yüzde 1,04 olarak açıklandığını anımsatan Çetin, 3 aylık TÜFE yüzde 4,34, yıllık TÜFE yüzde 11,29, 3 aylık ÜFE yüzde 6,38, yıllık ÜFE yüzde 16 oranlarıyla 2003 yılı sonrasının rekorlarının kırıldığını kaydetti.

Geçen ay artan gıda fiyatlarının enflasyona 0,42 puan, giyim fiyatlarının 0,15 puan katkı yaptığını belirten Çetin, geçen ay en yüksek artışı gösteren ürünlerin yüzde 27,53 ile mandalina, yüzde 26,05 ile sivri biber fiyatları olduğunu hatırlattı.

Enflasyonda sebze-meyve ve giyimdeki mevsimlik artışlar dışında en yüksek etkinin döviz kuruyla birlikte artan ithal girdi fiyatlarında görüldüğünü ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Maalesef döviz kurunda önceki aylardaki sert yükseliş, hem maliyetleri artırmış hem de enflasyon beklentilerini bozmuştur. Merkez Bankası kasım ayında yüzde 7,7'ye düşürdüğü fonlama maliyetini son günlerde yüzde 11,35'e kadar yükseltmiş bulunmaktadır. Ekim-aralık döneminde uygulanan düşük faiz politikasının bedelini bugün çift haneli enflasyonla ödemekteyiz. Yaz aylarına doğru enflasyonda düşüş seyri başlasa bile büyümenin yüzde 2,9 olduğu, dayanıklı mallarda vergi indirimi ve kampanyalarla fiyat artışlarının sınırlanmış olduğu bir dönemde ortaya çıkan enflasyon artışının bir süre devam etmesi doğaldır. Bu nedenle enflasyonun yüzde 7-8 bandına geri dönmesi zaman alacak ve Merkez Bankasının bundan sonraki kararlılığına bağlı olacaktır."

Batı Akdeniz'de TÜFE'nin aylık bazda yüzde 1,19, 3 aylık bazda yüzde 4,57 ve yıllık bazda yüzde 11,64 olarak gerçekleştiğini belirten Çetin, bölgemizde ana harcama grupları itibarıyla aylık en yüksek artışların yüzde 3,53 ile sağlık, yüzde 3,19 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 3,10 ile eğlence ve kültür harcama gruplarında olduğunu ifade etti.