Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,987-1,157 liradan satıldı.
KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,987
|1,157
|Ekmeklik diğer buğday
|0,952
|1,042
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,958
|1,114
|Makarnalık buğdaylar
|0,977
|0,977
|ARPA
|Arpalar
|0,975
|0,975
|Yemlik arpalar
|0,926
|0,986
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,893
|0,904
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|3,101
|3,871
|ÇEŞİTLİ MADDELER
|Çemen
|1,368
|1,368