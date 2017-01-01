Siirt'te hırsızlık operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, çeşitli tarihlerde 307 hayvan ve 75 ton buğday çalınmasına ilişkin, 2015'ten beri yürütülen soruşturma kapsamında suçun organize şekilde işlendiğinin tespit edildiği belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Mart'ta düzenlenen müşterek operasyonda 7 zanlının yakalandığı ifade edilen açıklamada, zanlıların adreslerinde yapılan aramada 7 av tüfeği, 47 fişek ve 6 cep telefonu ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ünün tutuklandığı, 3'ünün ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.