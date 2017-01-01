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KARABÜK (AA) - Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 80. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Yenişehir Meydanında düzenlenen çelenk sunma törenine, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Törende Vali Aktaş, Atatürk Anıtı'na üzerinde "80. Yıl" yazan çelenk koydu.

Etkinlikler, Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 3. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu ile devam etti.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, 1937 yılında Karabük'te ülkenin ilk ağır sanayisinin kurulduğunu ve bugün bir köyden bir kentin doğduğunu anlattı.

KARDEMİR'in ülke ekonomisine her zaman katkı verdiğini belirten Şahin, "KARDEMİR, sadece bu yöre için değil, Türkiye için de son derece önemlidir. Sanayi-üniversite iş birliği açısından son derece önemli bir sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Bu sempozyum ve bundan sonra yapılacakların daha çok teknoloji üretmeye vesile olmasını diliyorum. Dünyada söz sahibi olmak istiyorsak, güçlü, sözü dinlenen, ağırlanan bir ülke olmak istiyorsak bu alanda eksikliklerimizi gidermeliyiz." diye konuştu.

Bu arada KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Güleç tarafından yaptırılarak, üniversiteye bağışlanan kütüphanenin açılışı da yapıldı.