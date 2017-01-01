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SAMSUN (AA) - Deniz Yıldızı-2017 Tatbikatı'na katılan ve Samsun'da demirleyen lojistik destek gemisi ve denizaltıda görevli komutanlar Samsun Valiliğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun Vali Vekili Mehmet Ali Karatekeli, TCG Preveze Denizaltısı Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Murat Bozdağ, TCG Yarbay Kudret Güngör Gemisi Komutanı Yarbay B. Levent Şentürk ve TCG Osman Gazi Gemisi Komutanı Yarbay Mustafa Avar'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Karatekeli, komutanlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve Yarbay Bozdağ'a günün anısına üzerinde Atatürk anıtı bulunan kabartma pano hediye etti. Komutanlar da Karatekeli'ye çeşitli hediyeler verdi.

Heyet daha sonra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı da makamında ziyaret etti.