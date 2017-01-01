Bursa'da yatırımlar toplu açılacak

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince tamamlanan 236 milyon 840 bin 455 liralık yatırımların açılışı, 5 Nisan'da gerçekleştirilecek törenle yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tarihi dokusu korunarak bir meydana dönüştürülen Atatürk Stadyumu'nun yeni yüzüyle 5 Nisan Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacağı belirtildi.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek ilk etkinlikte Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan 236 milyon 840 bin 455 liralık yatırımların açılışının yapılacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Boyalıca ve Cerrah ürün toplama merkezleri, Tekke Süt Toplama Merkezi, Gemlik, Harmancık, Kestel, İznik ve Osmangazi ilçelerindeki sulama gölet ve tesisleri ile kırsal bölgelerdeki içme suyu hatları ve su depoları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete sunulacak. Bunun yanında kırsal alanlardaki yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik hayata geçirilen Keles Belenören Köy Konağı, Harmancık Gedikören Köy Konağı, Mudanya Altıntaş Hizmet Binası da kullanıma açılmış olacak."

Tamamen yerli üretimle gerçekleştirilen ve yaklaşık 80 milyon liraya mal olan Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi'nin de aynı gün açılacağı aktarılan açıklamada, 5 Nisan'da hidroelektrik santrali ve güneş enerji santralinin de devreye alınacağı bildirildi.

Toprak altında kalan yaklaşık 5 asırlık Hançerli Fatma Sultan Medresesi'nin de ilk günkü ihtişamına kavuşturulduğuna işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sultan 2. Bayezit’in torunu olan Hançerli Fatma Sultan tarafından yaptırılan ve tamamen toprak altında kalan tarihi yapı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılmış olacak. Bunun yanı sıra tarihi Müftü Önü Cami, Darunkurra Mektebi restorasyonu ile İvazpaşa, Gelincik, Sipahi, Yorgancılar Çarşısı cephe sağlıklaştırma ve çatı örtü düzenlemesi çalışmaları da Bursa’ya kazandırılan hizmet arasında olacak. Bursa’yı spor kenti haline getirmek amacıyla yapılan projeler arasında yer alan Kazım Karabekir Spor Tesisi, Bağlarbaşı Spor Tesisi, Mimar Sinan Spor Tesisleri, Demirci Futbol Sahası ve Çamlıca Anadolu Lisesi Spor Salonu da aynı törende hizmete açılacak."

Vatandaşların miting alanına ulaşımda bir sorun yaşamaması amacıyla Bursaray'ın 14.00-17.00 saatlerinde ücretsiz olacağı belirtildi.



