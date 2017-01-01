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MARDİN (AA) - Mardin'de, Kerkük'teki resmi binalara Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılması protesto edildi.

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen şube üyelerinin de arasında bulunduğu grup, ellerinde Türk bayraklarıyla Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'nda bir araya geldi. Sık sık tekbir getiren grup, "Kerkük Türk'tür, Türk kalacak" sloganı attı.

Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Türkiye Kamu Sen Mardin İl Temsilcisi Bahattin Biçer, Kerkük'ün, işgal altında olduğunu ileri sürdü. Kerkük'ün yıllardır acı içerisinde yaşadığını belirten Biçer, şöyle konuştu:

"Asırlardır Türkmenlere ana yuva olan Kerkük, yıllardır acı içerisinde yaşıyor. Ata toprağı, ecdat yurdu Kerkük kaderine terk edilemez. Türk dünyasının babası, İslam aleminin lideri Türkiye Cumhuriyeti olarak Kerkük'te yaşayan soydaşlarımızın çığlığına daha fazla kulak vermeliyiz."

Kerkük'te yaşayan soydaşlara sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Biçer, "Bizim ne Batı'nın desteğine ihtiyacımız var ne de doğudan bir beklentimiz var. Sadece ve sadece canımız Türkiye Cumhuriyetimiz orada yaşayan soydaşlarımıza daha çok sahip çıkmalıdır. Çünkü onların bizden başka bir umudu yoktur." dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.