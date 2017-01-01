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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Gökyüzünde "evlenme teklifi"

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:53

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir kişi sevgilisine evlenme teklifini, 700 metre yükseklikte paraşütle "Benimle evlenir misin?" pankartı açarak yaptı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Erdi Kır, Tekirdağ Doğa Sporları Havacılık Kulübü üyeleriyle kız arkadaşına sürpriz bir evlenme teklifi yapmak için plan yaptı.

Kız arkadaşı Zeynep Eda Tektaş ile Tekirdağ'ın Uçmakdere mevkisinde paraşütle havalanan Kır, bir süre uçtuktan sonra sevgilisinin paraşütüne yaklaşarak "Benimle evlenir misin?" pankartı açtı.

Pankarttaki evlenme teklifini gören Tektaş'ın şaşkınlığı paraşütteki kameraya yansıdı.

Evlenme teklifinin ardından iniş yapan çifti, kırmızı kalplerden oluşan balonlarla kalabalık bir grup alkışlarla karşıladı.

Kır'ın diz çökerek "Benimle evlenir misin" sorusuna kız arkadaşı Tektaş ''evet'' cevabı verdi. Mutlu çift, daha sonra alandan ayrıldı.

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