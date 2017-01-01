Yağmurlama hattına giren tavuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yağmurlama hattı kanalına giren tavuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kestaneci Mahallesi Okkalı Sokak'ta vatandaşlar, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak, yağmurlama hattı çalışmaları kapsamında kapatılan büzlerin içerisinden tavuk sesi duyduklarını bildirdi.

İtfaiye ekipleri, sesin geldiği yerde yaptığı yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından, tavuğu yağmurlama hattından çıkarttı.

Bu arada kurtarma çalışmaları Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin büzlerin geçtiği hattı kazarak, sert plastik boruyu kesmesi ve ardından tavuğu bulunduğu yerden çıkarması görülüyor.

Görüntülere ayrıca tavuğun sahibi kadının ise "Ah yavrum, kurban olurum sana. Şimdi bunun kalbi nasıl atıyordur?" diye tavuğu kucağına alarak sevmesi yer alıyor.