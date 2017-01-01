03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yağmurlama hattına giren tavuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:58

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yağmurlama hattı kanalına giren tavuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kestaneci Mahallesi Okkalı Sokak'ta vatandaşlar, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak, yağmurlama hattı çalışmaları kapsamında kapatılan büzlerin içerisinden tavuk sesi duyduklarını bildirdi.

İtfaiye ekipleri, sesin geldiği yerde yaptığı yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından, tavuğu yağmurlama hattından çıkarttı.

Bu arada kurtarma çalışmaları Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin büzlerin geçtiği hattı kazarak, sert plastik boruyu kesmesi ve ardından tavuğu bulunduğu yerden çıkarması görülüyor.

Görüntülere ayrıca tavuğun sahibi kadının ise "Ah yavrum, kurban olurum sana. Şimdi bunun kalbi nasıl atıyordur?" diye tavuğu kucağına alarak sevmesi yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'taki kaza güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

BEÜ'den Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'ya fahri doktora payesi tevcih edilecek
YEREL

BEÜ'DEN PROF. DR. Ş. TEOMAN DURALI'YA FAHRİ DOKTORA PAYESİ TEVCİH EDİLECEK
BEÜ'den Duralı'ya fahri doktora payesi tevcih edilecek
YEREL

BEÜ'DEN DURALI'YA FAHRİ DOKTORA PAYESİ TEVCİH EDİLECEK
Çaturoğlu &quot;Halkımız kimin kiminle iş tuttuğunu iyi biliyor&quot;
YEREL

ÇATUROĞLU "HALKIMIZ KİMİN KİMİNLE İŞ TUTTUĞUNU İYİ BİLİYOR"
Uysal, Kdz. Ereğli halkını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına davet etti
YEREL

UYSAL, KDZ. EREĞLİ HALKINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMINA DAVET ETTİ
Silahla oynarken kendini vuran kişi öldü
YEREL

SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ VURAN KİŞİ ÖLDÜ

Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Esas 67 Burda eğlenceye hız veriyor
YEREL

ESAS 67 BURDA EĞLENCEYE HIZ VERİYOR
İmam hatipli öğrenciler Devrek'te yarıştı
YEREL

İMAM HATİPLİ ÖĞRENCİLER DEVREK'TE YARIŞTI