Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş'ten Halisdemir'in kabrine ziyaret

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NİĞDE (AA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

Memiş ve beraberindeki Sağlık-Sen Niğde Şubesi üyeleri, kahraman şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrinde ve geçen hafta vefat eden anne Fadimana Halisdemir'in mezarında dua okudu.

Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ömer Halisdemir'in, Çanakkale ruhunun yeniden dirilişinin en güzel örneği olduğunu ifade ederek, "Bile bile ölüme koşmak; vatan, millet, bu ülkenin geleceği için ölüme koşmak. İşte biz bunu, Ömer Halisdemir kardeşimizin o gece vatanı için kendini nasıl feda ettiğini okuyarak, anlayarak, dinleyerek görüyoruz." dedi.

Suriyeli 4 milyona yakın kişinin ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını, Türkiye'nin de benzer duruma düşürülmek istendiğini vurgulayan Memiş, şöyle konuştu:

"Bu ülkeye ve ülkenin geleceğine hep beraber sahip çıkmak zorundayız ve Ömer Halisdemir'in ortaya koymuş olduğu ruhu ve kahramanlığı millet olarak bizler de aynı şekilde üstlenip ülkemiz üzerinde oyun oynayanlara karşı yedi düvele öyle mesaj vermeliyiz ki 'Nasıl ve nereden gelirseniz gelin, bu ülkeyi böldürmeyeceğiz, bu ülke üzerinde oyun oynatmayacağız' dememiz gerekiyor. Bu ruh, 15 Temmuz'da gerçekleşti. Milletimiz bir ve bütün oldu. Siyasi görüşüne, düşüncesine bakmadan bu ülkenin vatanperver evlatları, ülkesi için tankların karşısına ellerinde bayrakları, dillerinde dualarıyla geçtiler. İnşallah ülkemizi bölmek isteyenlere inat bu ülkenin birlik mayası olmaya millet olarak devam edeceğiz. Ömer Halisdemir kardeşimiz gibi kahramanlıklarımızın destanlarıyla çocuklarımız büyüyecek. İnşallah bu kahramanlık ruhunu çocuklarımıza da yerleştirmek kaydıyla tüm şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız."

Memiş ve beraberindekiler, baba Hasan Hüseyin Halisdemir'i de evinde ziyaret ederek, taziyede bulundu.

Bor Devlet Hastanesi ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sendika temsilcilik odalarının açılışını yapan Memiş, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis çalışanları ile sohbet etti.













