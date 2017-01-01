Bakan Özlü, iş adamlarıyla buluştu

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DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin ikinci bir hamle yaparak yüksek gelir seviyesindeki ülkeler sınıfına girmesini arzu ettiklerini belirterek, "Bunun için de mevcut sistemde bir yapısal dönüşüm gerçekleştirmek gerekiyor. Daha hızlı çalışan, daha çabuk kararlar alabilen ve iş süreçlerinin kısaltıldığı bir mekanizma, devlet sistemi istiyoruz. Bunun adı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir." dedi.

Özlü, Düzce Ticaret Borsasını ziyaret ederek faaliyetler hakkında borsa başkanı Nurettin Karslıoğlu'ndan bilgi aldı.

Burada iş adamalarına hitap eden Bakan Özlü, Türkiye'nin 10 bin dolar seviyesinde kişi başına düşen milli gelire ve yaklaşık 150 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ikinci bir hamle yaparak yüksek gelir seviyesindeki ülkeler sınıfına girmesini arzu ettiklerini anlatan Özlü, şunları söyledi:

"Bunun için de mevcut sistemde bir yapısal dönüşüm gerçekleştirmek gerekiyor. Daha hızlı çalışan, daha çabuk kararlar alabilen ve iş süreçlerinin kısaltıldığı bir mekanizma, devlet sistemi istiyoruz. Bunun adı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. MHP ile bir paket hazırladık ve bunu milletimizin takdirine sunuyoruz. 'Evet' ya da 'Hayır' diyeceğiz. 'Hayır' diyorsak 'Mevcut sistem çok iyi, her şey güzel, yerli yerinde kalsın' demektir. 'Evet' diyorsak 'Mevcut sistemin aksaklıkları var, kolay çalışan bir sistem değil. Biz daha hızlı iş yapan, iş gören bir sistem istiyoruz.' demiş olacağız."

İş dünyasının çabuk karar almayı sevdiğini, önünü görmeyi istediğini ve belirsizlikleri sevmediğinin altını çizen Özlü, "İş dünyası işini büyütmek ister, ihracat yapmak ister. Sizler de iş dünyasının temsilcilerisiniz. Sizlere hızlı çalışan, pratik, kolay, sade bir sistem öneriyoruz. Bunun adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bu sisteme sizlerden destek istiyoruz." diye konuştu.

- "Mevcut parlamenter sistem her an bir siyasi kriz potansiyeli taşıyor"

Ziyarette Bakan Özlü'ye eşlik eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli de Türkiye'nin koalisyonlar döneminde siyasi istikrar yakalayamadığını söyledi.

Mevcut parlamenter sistemin de her an bir siyasi kriz potansiyeli taşıdığını aktaran Dişli, şunları kaydetti:

"Bunun bizim dönemimizde olmaması, uzun süredir birlikte siyaset yapmış insanların bir araya gelmesinden dolayıydı. Ancak parlamenter sistemin siyasi kriz yaratması bekleniyor. Koalisyon ve tek başına iktidar dönemlerindeki Türkiye'nin büyümesine ve kalkınmasına bakarsanız; koalisyon dönemlerinde yüzde 3,9 büyümüşüz, tek başına iktidar dönemlerinde ortalama yüzde 6 büyümüşüz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tek başına iktidar garantisi veriyor. Yüzde 50 artı bir oyu alan cumhurbaşkanı meclis dışından kabinesini seçecek, yürütme tamamen onun kontrolünde olacak, meclis sadece kanun yapacak." ifadelerini kullandı.

İş dünyasının siyasi istikrar beklediğini vurgulayan Dişli, siyasi istikrarın yatırımcıyı harekete geçirdiğini kaydetti.

Dişli, ayrıca terörle mücadelenin tamamlanmasının ardından ekonomiye konsantre olacaklarını da sözlerine ekledi.

Ziyarette, AK Parti Düzce milletvekilleri Fevai Arslan ve Ayşe Keşir ile Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Bakan Özlü'nün eşi Onur Özlü de yer aldı.