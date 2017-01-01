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Bakan Özlü, iş adamlarıyla buluştu

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:01

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin ikinci bir hamle yaparak yüksek gelir seviyesindeki ülkeler sınıfına girmesini arzu ettiklerini belirterek, "Bunun için de mevcut sistemde bir yapısal dönüşüm gerçekleştirmek gerekiyor. Daha hızlı çalışan, daha çabuk kararlar alabilen ve iş süreçlerinin kısaltıldığı bir mekanizma, devlet sistemi istiyoruz. Bunun adı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir." dedi.

Özlü, Düzce Ticaret Borsasını ziyaret ederek faaliyetler hakkında borsa başkanı Nurettin Karslıoğlu'ndan bilgi aldı.

Burada iş adamalarına hitap eden Bakan Özlü, Türkiye'nin 10 bin dolar seviyesinde kişi başına düşen milli gelire ve yaklaşık 150 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ikinci bir hamle yaparak yüksek gelir seviyesindeki ülkeler sınıfına girmesini arzu ettiklerini anlatan Özlü, şunları söyledi:

"Bunun için de mevcut sistemde bir yapısal dönüşüm gerçekleştirmek gerekiyor. Daha hızlı çalışan, daha çabuk kararlar alabilen ve iş süreçlerinin kısaltıldığı bir mekanizma, devlet sistemi istiyoruz. Bunun adı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. MHP ile bir paket hazırladık ve bunu milletimizin takdirine sunuyoruz. 'Evet' ya da 'Hayır' diyeceğiz. 'Hayır' diyorsak 'Mevcut sistem çok iyi, her şey güzel, yerli yerinde kalsın' demektir. 'Evet' diyorsak 'Mevcut sistemin aksaklıkları var, kolay çalışan bir sistem değil. Biz daha hızlı iş yapan, iş gören bir sistem istiyoruz.' demiş olacağız."

İş dünyasının çabuk karar almayı sevdiğini, önünü görmeyi istediğini ve belirsizlikleri sevmediğinin altını çizen Özlü, "İş dünyası işini büyütmek ister, ihracat yapmak ister. Sizler de iş dünyasının temsilcilerisiniz. Sizlere hızlı çalışan, pratik, kolay, sade bir sistem öneriyoruz. Bunun adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bu sisteme sizlerden destek istiyoruz." diye konuştu.

- "Mevcut parlamenter sistem her an bir siyasi kriz potansiyeli taşıyor"

Ziyarette Bakan Özlü'ye eşlik eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli de Türkiye'nin koalisyonlar döneminde siyasi istikrar yakalayamadığını söyledi.

Mevcut parlamenter sistemin de her an bir siyasi kriz potansiyeli taşıdığını aktaran Dişli, şunları kaydetti:

"Bunun bizim dönemimizde olmaması, uzun süredir birlikte siyaset yapmış insanların bir araya gelmesinden dolayıydı. Ancak parlamenter sistemin siyasi kriz yaratması bekleniyor. Koalisyon ve tek başına iktidar dönemlerindeki Türkiye'nin büyümesine ve kalkınmasına bakarsanız; koalisyon dönemlerinde yüzde 3,9 büyümüşüz, tek başına iktidar dönemlerinde ortalama yüzde 6 büyümüşüz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tek başına iktidar garantisi veriyor. Yüzde 50 artı bir oyu alan cumhurbaşkanı meclis dışından kabinesini seçecek, yürütme tamamen onun kontrolünde olacak, meclis sadece kanun yapacak." ifadelerini kullandı.

İş dünyasının siyasi istikrar beklediğini vurgulayan Dişli, siyasi istikrarın yatırımcıyı harekete geçirdiğini kaydetti.

Dişli, ayrıca terörle mücadelenin tamamlanmasının ardından ekonomiye konsantre olacaklarını da sözlerine ekledi.

Ziyarette, AK Parti Düzce milletvekilleri Fevai Arslan ve Ayşe Keşir ile Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Bakan Özlü'nün eşi Onur Özlü de yer aldı.

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: &quot;Bugüne kadar 460 bin 167 KOBİ'den 114 bin 675'i kredisini aldı. Bu miktar da 2 milyar 924 milyon 658 bin liradır. Yani yaklaşık 3 milyar lira civarında sıcak para piyasaya girmiş oldu. Ne zaman oldu bu? İlk krediyi 10 Mart'ta verdik. 10 Mart'tan bugüne piyasaya 3 milyar lira civarında bu küçük işletmelere sağlanan kredi. Yine aşağı yukarı 100 binden fazla, bankalarda işlemi bitmiş, parası hazır bekleyen KOBİ'lerimiz var. Onları da inşallah bu krediyle buluşturacağız.&quot;
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BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ: "BUGÜNE KADAR 460 BİN 167 KOBİ'DEN 114 BİN 675'İ KREDİSİNİ ALDI. BU MİKTAR DA 2 MİLYAR 924 MİLYON 658 BİN LİRADIR. YANİ YAKLAŞIK 3 MİLYAR LİRA CİVARINDA SICAK PARA PİYASAYA GİRMİŞ OLDU. NE ZAMAN OLDU BU? İLK KREDİYİ 10 MART'TA VERDİK. 10 MART'TAN BUGÜNE PİYASAYA 3 MİLYAR LİRA CİVARINDA BU KÜÇÜK İŞLETMELERE SAĞLANAN KREDİ. YİNE AŞAĞI YUKARI 100 BİNDEN FAZLA, BANKALARDA İŞLEMİ BİTMİŞ, PARASI HAZIR BEKLEYEN KOBİ'LERİMİZ VAR. ONLARI DA İNŞALLAH BU KREDİYLE BULUŞTURACAĞIZ."

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