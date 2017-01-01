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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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6 bin lira maaşa rağmen çoban bulamıyorlar

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:04
6 bin lira maaşa rağmen çoban bulamıyorlar

MUŞ (AA) - Muş'ta besiciler, aylık 6 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamamaktan yakınıyor.

Bozbulut köyünde besicilik yapan Şerafettin Yakıcı, bölgede hayvancılığı zor şartlarda yaptıklarını anlattı.

Çoban bulma konusunda besicilerin sıkıntı yaşadığını aktaran Yakıcı, şöyle devam etti:

"Çoban bulamadığımız için arada çocuklarımız hayvanlara bakıyor. Hayvancılığı zor koşullarda yapıyoruz. Birçok hayvan sahibi çoban bulamadıkları için hayvanlarını satmak zorunda kaldı. 300 koyunum var. Çoban bulamazsak hayvanlarımızı satmak zorunda kalacağız. 6 bin lira maaş verdiğimiz halde kimse çobanlık yapmıyor."

Yukarı Yongalı köyü Muhtarı Eyüp Umur de köyde dönüşümlü çobanlık yapıldığını belirterek "Daha önce herkes çoban olmak istiyordu ancak gençler büyük şehirlerde çalışmaya gittikleri için çoban bulamıyoruz." dedi.

- 105 kişi sertifika aldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu da il merkezi ve ilçelerinde 105 kişiye "sürü yönetimi elemanı" sertifikası verdiklerini ifade etti.

Çobanlığı özendirmek amacıyla kurs açtıklarına dikkati çeken Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"Bir işletme, müdürlüğümüzden sertifika almış bir çobanın yıl içerisinde 5 ay sigortasını yatırırsa, işletme sahibi bize müracaat ettiğinde 5 bin lira destek veriyoruz. Çobanlığı özendirmek için 2016 ve 2017 yılında 'sürü yönetimi elemanı' kursunu açtık. Hayvan sahipleri sertifikalı çobanları istihdam edip sigortalarını yatırırlarsa çoban bulabilirler."

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