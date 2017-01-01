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Hatay'da CHP'li belediye meclis üyesine partiden ihraç istemi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:08

HATAY (AA) - CHP İskenderun İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu, İskenderun Belediyesi denetim komisyonunda olumlu oy kullanan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Fatma Korçak'ın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildirildi.

Mansuroğlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında Korçak'a bugüne kadar yapmış olduğu hizmetten dolayı teşekkür etti.

Bugüne kadar grup kararı alarak hareket ettiklerini ancak Korçak'ın kendilerini yaralayacak bir takım davranışlarda bulunduğunu ifade eden Mansuroğlu, şunları kaydetti:

"Yapılan her eylemin, her hareketin ve her imzanın bir karşılığı olacak. Herkes yaptığı şeyin bir karşılığının olduğunu bilecek. Hiçbir sıkıntımız olmadı fakat bir arkadaşımız bizlere danışmadan AK Partili belediyenin denetim kurulu raporuna olumlu oy verdi. Biz de onunla ilgili toplantımızı hemen yaptık ve bu konudaki kesin kararımızı verdik. Kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk ettik."

Korçak da AA muhabirine yaptığı açıklamada, imzasının arkasında olduğunu, ilerleyen süreçte açıklamada bulunacağını söyledi.

Korçak'ın 3 AK Partili , 1 CHP'li ve 1 MHP'li üyeden oluşan belediye denetim komisyonunda 2016 yılı mali işler raporuna olumlu oy kullandığı öğrenildi.


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