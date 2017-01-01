Muş Valisi Yavuz:

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MUŞ (AA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, "Yol yapıyoruz, onlar yıkıyor. Okul yapıyoruz, yakıyorlar. Yol yapıyoruz, yoldaki kamyonları yakıyor. Sonra diyor ki 'siz Doğu'yu geri bıraktınız'. Kürdü geri bırakan sensin. Eğer o hain terör örgütü sizlere bunları yapmamış olsaydı, inanın bu ülke daha çok kalkınırdı." dedi.

Korkut ilçesine bağlı bazı köyleri ziyaret ettikten sonra Tan köyündeki taziyeevinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın Kürt halkına büyük zararlar verdiğini anlattı.

Terör örgütü PKK'ya destek verilmemesi gerektiğini ifade eden Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar bu örgütün size bir hayrı dokunmuşsa, kurulduğu günden bugüne sizin hayrınıza ve yararınıza bir iş yapmışsa tamam diyeyim. Bu örgütün hiçbir Kürdün yüzündeki tebessümün sebebi olduğuna daha şahit olmadım. Yol yapıyoruz, onlar yıkıyor. Okul yapıyoruz, yakıyorlar. Yol yapıyoruz, yoldaki kamyonları yakıyor. Sonra diyor ki 'siz Doğu'yu geri bıraktınız.' Kürdü geri bırakan sensin. Eğer o hain terör örgütü sizlere bunları yapmamış olsaydı, inanın bu ülke daha çok kalkınırdı."

"Bundan sonra barış süreci falan yok. Barış sürecinde neler olduğunu gördük. Barış sürecinde Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde haraç vermeyen insan kalmadı." diyen Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malazgirt'te 70 kişiyle görüştüm. Bir kişi gelip 'Efendim biz namusumuza çok düşkünüz. Malazgirt'te, 'Bürüsk' denen bir örgüt mensubu hain vardı. Milleti dövüp sövüp haraç kesen bir terörist vardı. O öldü. Köyümüze gelip gözlerimizin önünde kızlarımıza ve gelinlerimize sarılıp öpüyordu. Eğer başka birisi yapsa orada kan çıkardı. Ama hiçbirimiz o cesareti gösterip de o haine bir şey söyleyemiyorduk' dedi. Adam ağlıyordu. Bu adam sandığınız gibi AK Partili falan değil. HDP'ye çalışmış biri. Her görüşten adam çağırıp görüşüyorum. Herkesin görüşünü biliyorum. Türkiye'nin yaşadığı bunlar. Bunlar küresel güçlerle hareket ediyor. Bundan sonra süreç falan yok."

Herkesin tedbirini almasını, ailelerin de çocuklarına ve gençlerine sahip çıkmasını isteyen Vali Yavuz, bundan sonra her yerde olacaklarını, namuslu insanları koruyacaklarını, insanlara şefkat göstereceklerini, eline silah alan kim varsa da gereğini yapacaklarını vurguladı.

"Geçen bir hocayı gözaltına aldık. Dağa adam göndermeye çalışıyor." ifadesini kullanan Yavuz, "Allah senin gibi hocanın belasını versin. Bir hoca dağa adam gönderir mi? Memlekette dağa adam göndermeye çalışan hocalar türedi. Ne hale geldik. Demek ki bu bir hastalık, şuursuzluk." diye konuştu.