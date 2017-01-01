CHP Grup Başkanvekili Özel

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MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, anayasa değişikliğine yönelik halkoylamasıyla ilgili, "Hayır çıkarsa demokrasi, halk, millet ve kucaklaşma kazanacak. Hayır çıkmazsa kutuplaşma kazanacak." dedi.

Özel, Turgutlu'da Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun ve Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın'ı ziyaret ederek yöneticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette gazetecilere açıklamada bulunan Özel, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda işgalci askerlere "hayır" diyerek yola çıktığını, yurdun kurtarılması sonrası toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir meclisin oluşturulduğunu dile getirdi.

Halkoylamasında "evet" dendiği takdirde mevcut fiili sistemin anayasaya yansıyacağını savunan Özel, "Evet denirse bugünkü işsizlik, sıkıntılar, gerginlik, ötekileştirme ve kutuplaştırma devam edecek. Oysa hayır denirse, kutuplaşma yerine kucaklaşma, ötekileştirme yerine helalleşme ve herkesin birbirine saygı duyması, tek adam yerine parlamenter sistemin güçlenmesi anlamına gelecek. Hayır çıkarsa demokrasi, halk, millet ve kucaklaşma kazanacak. Hayır çıkmazsa kutuplaşma kazanacak." ifadesini kullandı.



