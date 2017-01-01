GÜNCELLEME -Çankırı'daki yangın

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Serçeler köyünde 25 evin kullanılamaz hale geldiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz'ın bugün büyük bir badire atlattığını söyledi.

Yanan evlerde şu anda 3 ailenin ikamet ettiğini belirten Çayır, "Evlerin çoğu yazlık olarak kullanılıyor. Şu anda evde kalan sadece 3 hane vardı." dedi.

Yaşlı bir kadının evinden yangının çıktığını tahmin ettiklerine işaret eden Çayır, "Yaşlı bir teyzenin soba yakması esnasında etraf tutuşmuş. Olay, belediyeye intikal ettiğinde bizler araçlarımızla bütün ekiplerimizi buraya gönderdik. Çevre ilçelerimiz ve il merkezinden destekler geldi." ifadesini kullandı.

Köyün dağlık alanda olması nedeniyle ulaşım problemi yaşandığını vurgulayan Çayır, "Havanın rüzgarlı olması ve evlerin ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Herhangi bir can kaybımız yoktur. Tek tesellimiz budur." dedi.

Köy muhtarı Ekrem Bahçeci ise yangının Güldane Taşçı'nın evinden çıktığını bildirdi. Bahçeci, şunları dile getirdi:

"Dul bir kadın, kışın Ankara'da kalıyordu. Yaklaşık 20 gün önce köye geldi. Onun evinden çıkmış yangın. Olayı hemen itfaiyeye haber verdik ama rüzgar ters estiği için bir anda büyüdü bir müdahalede yapılamadı."

Olayda kimsenin yaralanmadığını aktaran Bahçeci, "Kimse yaralanmadı, telef olan hayvan yok. Para ve kıymetli eşyaların hepsi yandı. Ceketini dahi alamayan arkadaşlar var, zayiat çok." diye konuştu.