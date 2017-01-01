FETÖ elebaşı Gülen'in sanık olduğu iddianame kabul edildi

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BURSA (AA) - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 36'sı firari 80 sanık hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 80 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgütün elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 80 sanık hakkında, 15 Temmuz 2016'da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, "sanıkların silahlı terör örgütü mensupları ile fikir ve eylem birliği içinde yer aldıkları, silahlı eylemi icra eden şüphelilerin yapacakları ve yaptıkları eylemlerden önceden haberdar oldukları, yasa dışı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in tüm örgüt mensuplarına yüklenen suçları işlemeleri için fiili ve sözlü olarak talimatlar verdiği, bu şekilde şüphelilerin yüklenen suçları işledikleri kanaatine varıldığı"na yer verildi.