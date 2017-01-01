Selimiye Camisi'ni ziyarette bu yıl rekor bekleniyor

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EDİRNE (AA) - Selimiye Camisi'ni ziyaret edenlerin sayısında bu sene rekor bekleniyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk - İslam eserlerinin zirvesi Selimiye Camisi'ni ziyarete gelenlerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Son dönemde yapılan tanıtım ataklarının sonuçlarının görülmeye başlandığını anlatan Hacıoğlu, "Geçen hafta boyunca Selimiye Camisi'ni 100 bin kişi ziyaret etti, bu muazzam bir ziyaretçi sayısı." dedi.

Sadece Regaib Kandili'nde Selimiye'yi ziyaret edenlerin sayısının, 500'ü Batı Trakya'dan olmak 5 bine yaklaştığına dikkati çeken Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Selimiye Camisi ve Külliyesi son dönemde Edirne Valisi Günay Özdemir'in koordinesindeki tanıtım ataklarıyla daha çok ziyaretçi almaya başladı. Geçen hafta 100 bin kişi, taşın dehaya ulaştığı Mimar Sinan'ın ustalık mührü Selimiye'yi ziyaret etti. Son zamanların ziyaretçi rekorudur bu.

Bu rakamlar dikkate alındığında geçen yıl Selimiye Camisi'ni ziyaret eden 1 buçuk milyon kişinin katlanarak artacağını bekliyoruz. Selimiye'yi bu yıl 2 milyon 300 bin kişinin ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz. Bu hem ülkemiz hem de şehrimiz için önemli bir durum."

-Sınırda bir usta eseri

Osmanlı Cihan Devleti'nin 11. Sultanı 2. Selim'in emriyle 1568-1575 yılları arasında inşa edilen cami, iç bölümüyle bin 620 ve toplamda 2 bin 475 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Kesme taştan yapılan cami, mimarlık tarihinde en geniş mekana kurulmuş yapı olarak nitelendiriliyor.

Cami, mimari özelliklerinin erişilmezliği yanında, şadırvanı, taş, mermer, çini, ahşap, sedef işçiliği ve süslemeleriyle de dikkati çekiyor. Selimiye Camisi'nin mihrap ve minberi de mermer işçiliğinin şaheserlerinden kabul ediliyor. Dönemin teknolojisi düşünüldüğünde "imkansız" denilen birçok mimari tekniğin başarıyla uygulandığı cami, Türk-İslam medeniyetinin en büyük eseri olarak kabul ediliyor.

Tek kubbeli olmasının Allah'ın birliğine yorumlanması, dört minarenin dört halifeyle özdeşleştirilmesi, pencerelerin beş kademeli oluşunun İslam'ın şartlarını simgelediği, dört vaaz kürsüsünün dört mezhebe işaret ettiği ve minaredeki 12 şerefenin namazın 12 farzı olduğuna yönelik inanışlar, hala canlılığını koruyor. İnşasına 1568'de başlanan ve 7 yılda tamamlanan Selimiye Camisi'nin temelinin oturması için 2 seneye yakın beklendiği de rivayetler arasında yer alıyor.