Düzce'de 106 kişiye FETÖ'den kamu davası açıldı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, 106 şüpheli hakkında kamu davası açıldığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada, örgütün Düzce Üniversitesindeki yapılanmasıyla ilgili olarak, "silahlı terör örgütüne üye olma, finans sağlama ve terör propagandası yapma" suçlarından, 77 şüpheli hakkında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığının belirtti.

Savcı Düzgün ayrıca, örgüt ile iltisaklı olan ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile faaliyetine son verilen Eda Eğitim Kurumlarında görevli 29 şüpheli hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olma, finans sağlama" suçlarından, aynı mahkemeye kamu davası açıldığını kaydetti.