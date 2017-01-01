Bu otelde ekmek israfına geçit yok

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YALOVA (AA) - Yalova'da eğitim veren Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri "Ekmek İsrafını Önleme Projesi" ile ekmek israfına dikkati çekerek, bayat ekmeklerden 90 çeşit ürün yaptı.

Köfteden çorbaya, pizza çeşitlerinden pastaya bayat ekmeklerden birçok çeşit elde eden öğrencilerin ürünleri otelin konferans salonunda sergilendi. Ürünleri inceleyen otel müşterileri ise hayranlıklarını gizleyemedi.

Okul Müdürü Mesut Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de her gün yaklaşık 5 milyon ekmeğin çöpe gittiğini söyledi. Ülkedeki bu israftan yola çıkarak söz konusu projeyi geliştirdiklerini belirten Demirci, şöyle konuştu:

"Toplumsal duyarlılığı okul olarak ortaya koymak istedik. Projemizin amacı ekmeğin israfını önlemek. Bayatlamak üzere olan veya henüz bayatlamamış ama kullanılabilecek durumda olan ekmeklerin değerlendirmesini sağlamak. Türkiye'de hemen her gün 5 milyona yakın ekmek israf oluyor. Bunların yüzde 60'ı fırınlarda, diğerleri de lokantalarda ve evlerde israf olmakta. Tüm Türkiye bunun farkında. Burada art niyet, kötü bir niyet yok. İhmal ve bilgisizlikten kaynaklanıyor ekmeklerin israfı. Ekmek israfını önleme konusunda adım atması gereken bir okul olduğumuzu düşündük çünkü bizim aynı zamanda öğrencilerimizle birlikte çalıştırdığımız bir uygulama otelimiz var. Bir yılda yaklaşık 30 bine yakın müşteri uygulama otelimizde konaklıyor. Yiyecek içecek alanında öğrencilerimiz sürekli faaliyet gösteriyor. Üzerimize düşen toplum duyarlılığını ortaya koymak istedik."

- Bayat ekmekten 90 çeşit ürün

Okul olarak işlettikleri Uygulama Oteli'nde her gün 10 ekmeğin israf olduğunu dile getiren Demirci, israfın farklı ürünlerle önüne geçip, bu ekmeklerden yapılacak alternatif ürünleri menülerine katacaklarını kaydetti.

Ekmek israfının başlıca nedenleri araştırdıklarını anlatan Demirci, şöyle devam etti:

"Okulumuzda 350'ye yakın öğrenci, 60'a yakın personel var. Otelimizde konaklayan misafirlerimize ve ailelerine ulaşarak, okulumuzun yaptığı ekmek israfını önleme çabalarının onlara ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Bu amaçla öğrenci ve öğretmenlerimiz bayat ekmekten yapılabilecek her şeyi ortaya koydular. İsraf edilmemesi gereken ekmeklerin köftelerden çorbalara, çorbalardan tatlılara veya diğer bütün ürünleri ortaya koymaya çalıştılar. Otelimizde günde 10 ekmek israfımız var. Bu proje ile bu ekmeklerin de tamamen israfını önlemek istiyoruz. Müşterilerimize öğrencilerimizin ekmeklerden yaptığı ürünlerin sunumunu yapmak istiyoruz. Öğrencilerimiz, çalışmaları ile 90’a yakın ürün ortaya koydu. Ürün çeşitliliği önemli değil, önemli olan bayat ekmeğin uygun bir şekilde tekrar kullanılması. Tekrar kullanılarak hiç çöpe atılmadan, israf edilmeden kullanılması önemli. Umarım bunu gerçekleştireceğiz."

Demirci, Türkiye'de de ekmek israfını önlemenin bir devlet politikası olduğunu aktararak, "Ekmeğin israfı tüm Türkiye'de önemli bir olay. Sadece bizim çabalarımız bunda yeterli değil. Tüm otellerin ekmeğin tekrar geri dönüşümü için çalışma yapması gerekiyor. Ekmek israfının önlenmesi Türkiye'de başlı başlına bir devlet politikasıdır. Biz de buna buradan destek vermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bayat ekmeklerden hazırlanan 90 çeşit ürünün sergilendiği salonda öğrenciler gelen konuklara hazırladıkları ürünler hakkında bilgiler verdi.