Firari hükümlünün saklandığı evde silahlar bulundu

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ADANA (AA) - Gaziantep'teki cezaevinden firar ederek Adana'ya gelen hükümlü yakalanırken, saklandığı evde çok sayıda silah, fişek ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahları, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "parada sahtecilik", "dolandırıcılık", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılmasıyla yarar sağlama" gibi 18 ayrı suçtan 6 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Gaziantep'teki cezaevinde kalan hükümlü Ercan Abiç (45), bir süre önce firar etti.

Polis ekipleri, firari hükümlünün ailesinin Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri, hükümlüyü yakaladı.

Ekipler, evin alt katında yaptıkları aramada, 8 pompalı tüfek, 5'i kuru sıkı olmak üzere 7 tabanca, çok sayıda fişek ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.







