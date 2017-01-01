Bodrum'da tarım arazisinde yangın

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MUĞLA (AA) - Bodrum'da asırlık zeytin ve mandalina ağaçlarının bulunduğu tarlada çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi'ndeki mandalina bahçesinde, budanan mandalina ağaçlarının yakılması sırasında ateş bahçedeki ağaçlara sıçradı. Alevlerin asırlık zeytin ve mandalina ağaçlarının bulunduğu alana sıçradığını fark eden tarla sahipleri ve vatandaşlar, yangını tarla içerisindeki kuyudan su çekerek söndürmeye çalıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudan su çekilerek güçlükle kontrol altına alınan yangında, tarla sahipleri büyük panik yaşadı. İtfaiye ekipleri vatandaşların kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması yaptı.

Arazi sahibi Nazife Algan, yangının tarlalara sıçramaması için yoğun mücadele verdiklerini söyledi. Yangının budanan ağaç parçalarının yakılması sırasında çıktığını belirten Algan, yangını kendi çabalarıyla büyümeden söndürdüklerini kaydetti.

Kuyudan su çekerek yangına müdahale eden Türcen Çınar da asırlık ağaçlara sıçramaması için çaba sarf ettiklerini anlattı. Yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına aldıklarını ifade den Çınar, "Evden su taşımakla olmaz dedik ve tarla içerisinde kuyudaki suyla yangını söndürdük. Yangın çok büyüktü. Alevler ağaç boyunu geçiyordu. Ben kuyudan su taşırken, komşularda itfaiye ekiplerini aradı. Büyük bir tehlike atlattık." diye konuştu.

Yangın söndürme çalışmasının ardından itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili arazi sahiplerinin bilgisine başvurdu.