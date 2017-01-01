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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Konya'da:

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:43
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Konya'da:

KONYA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Buradan Hollanda'ya sesleniyorum. Siz bu devirde krallıkla idare ediliyorsunuz. Türkiye'den size çıkıp; 'Niye krallıkla idare ediliyorsunuz' diye sordular mı? Almanya'da eyaletler var. Birimiz çıkıp dedik mi 'niye eyaletlerle idare ediliyorsunuz' diye? Sorduk mu? Yok. O halde kardeşim sen Türkiye'nin kendi işlerine ne burnunu sokuyorsun Allah aşkına." dedi.

Çelik, Konya'nın Ereğli ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda üreticilerle bir araya geldi. Burada üreticelere seslenen Çelik, Türkiye'nin dört bir tarafında referandum süreciyle ilgili koşturduklarını ifade etti.

Türkiye'de güçlü bir iktidar olduğunu belirten Çelik, "Zayıf iktidar olsaydı bugün Türkiye'de emekli olan kardeşimiz maaş almakta zorlanacaktı ama güçlü bir lider ve iktidar var. Dünyadaki, içerideki ve dışarıdaki hain güçlere karşı dimdik ayakta duran ve bunu milletimize hissettirmeyen bir iktidarın olduğunu özellikle bilmenizi istiyorum. Toprağı yele vermeyiz, toprağı sele de vermeyiz ama dost düşman herkes bilsin ki; toprağı ele hiç vermeyiz." diye konuştu.

Çelik, birilerinin, bu antidemokratik gidişata "dur" diyen kadronun karşısında eski oyunları oynayamadıkları için rahatsız olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hollanda'nın ve Almanya'nın rahatsızlığı bu. 'Ben sizi uzaktan kumanda ediyordum, şimdi edemiyorum' diyor. Buradan Hollanda'ya sesleniyorum. Siz bu devirde krallıkla idare ediliyorsunuz. Türkiye'den size çıkıp; 'Niye krallıkla idare ediliyorsunuz' diye sordular mı? Almanya'da eyaletler var. Birimiz çıkıp dedik mi 'niye eyaletlerle idare ediliyorsunuz' diye? Sorduk mu? Yok. O halde kardeşim sen Türkiye'nin kendi işlerine ne burnunu sokuyorsun Allah aşkına. 16 Nisan bunların kendi işlerimize burunlarını sokmama günüdür. Tam bağımsızlık günüdür. İstikrarlı bir yönetimin devamı için 16 Nisan'daki evetler çok önemli."

- "Birinci hedef Türkiye"

Çelik, Türkiye'ye düşmanlığın siyasi prim yaptığı bir dünyada yaşadıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkıp, "Ben yabancılara düşmanlık yapıyorum. Düşmanca bakıyorum" deyip seçimi kazandığını iddia eden Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa'da düşmanlık şimdi prim yapıyor. Türklere ve İslam'a düşman mısınız? Prim yapıyorsunuz ve seçim kazanıyorsunuz. Düşmanlık ve ırkçılık düzerine bina edilmiş bir dünya siyasetiyle karşı karşıyayız. Orta Doğu yanı başımızda. Orada ise kan gövdeyi götürüyor. Eskiden 'böl, yönet' diyorlardı. Şimdi yeni taktikle karşı karşıyayız. Şimdi, 'böl, yok et' taktiği uyguluyorlar. Avrupa'da ve dünyada lider yok. ABD seçim yapmış, liderlerinden memnun değil. Karmakarışık her taraf. Türkiye'de, hem ülkemizdeki hem dünyadaki mazlumların derdine merhem olan güçlü bir lider var. Birinci hedef Türkiye. İkinci hedef; acaba Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edebilir miyiz"

- " 400 bin ile 500 bin hayvan ithal ediyoruz"

Bakan Çelik, konuşmasında hayvancılık sorunlarına da değinerek, hayvancılığın özendirilmesi gerektiğine işaret etti. Çelik, "Hayvancılık zor bir alan. 400 bin ile 500 bin hayvan ithal ediyoruz. Yakışmıyor. Yapılması gerekenleri yapmamız gerekiyor. Hayvanlıcıkla ilgili attığımız önemli adımlar var. Kendi kendine yeten hayvancılık sistemini milli tarım çerçevesinde oluşturuyoruz." dedi.

- "Üreticiyi mağdur etmeyiz"

Et konusunun da önemli olduğunu belirten Çelik, Et Balık Kurumunun karkas eti 23.80'den alım yaptığını anımsattı.

Piyasada fiyatın 24-24.5 arasında gezdiğini aktaran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bir anda biz referandum için yollara çıktık, etin fiyatı 27.50'ye çıktı. Bunun üzerine Et ve Süt Kurumu regülasyon yaptı. Eti gereksiz yere hak etmediği ölçülere taşıyanlara karşı 80 milyonun hukukunu korumak için dedik ki; 'biz hemen devreye giriyoruz' Normalde 23.80’e alıyoruz, 22.50’ye piyasaya sürüyoruz. Bunu spekülatörlerin heveslerini boğazlarına tıkamak için. Yoksa 22.50 bizim kalıcı fiyatımız değildir. Üreticiyi mağdur etmeyiz. Bizim derdimiz üretimi artırmak. Adamın ahırında 15 gün sonra kesilecek 10 bin hayvanı var. Geliyor Konya’da 'ben 26-27.50'ye hayvan alıyorum' diyor. Kaç tane hayvan alıyor, 300 hayvan. Bir anda piyasa 26-27’ye fırlıyor. Niye alıyor. Kendi 10 bin hayvanın fiyatını yükseltmek için 500 hayvanı gözden çıkarıyor. 500 hayvanı alıyor piyasayı yükseltiyor sonra 10 bin hayvanı 27’den kestiriyor. Bunu engellemek için devlet üzerine düşen görevi yapmak durumundadır."

- "Et ve Süt Kurumu süt fiyatları düştüğü için müdehale etti"

Çelik, süt üretiminin yaklaşık 19 milyon tona geldiğini belirtti.

Süt fiyatlarına da değinen Çelik, "Ulusal süt konseyi bir fiyat belirliyor. Bu sene de bir fiyat belirlediler, 121 kuruş. Arkadaş siz belirlediniz 121'den aşağı alamazınız. Süt fiyatını belirleyen biz değiliz, o sütü alanlar beliriyor. O sütü alanlar böyle bir kahpelik yapıyorlarsa onlarla uğraşmak bizim görevimiz." ifadesini kullandı.

Sütün daha fazla tüketilmesi gerektiğine dikkati çeken Çelik, "Sıkıntımız etrafta savaş var. Suriye, Irak ve İran'a gitmiyor. Bölgede çok ciddi bunalım var. Rusya ile sıkıntı yaşıyorsunuz. Süt ve ürünlerinin pazarlanmasında sorun yaşanıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu dönemde Et ve Süt Kurumu, süt fiyatları düştüğü için müdehale etti. Amacımız üreticimizin etraftaki savaşlardan dolayı mağdur olmaması." diye konuştu.

Çelik, Konya'da 128 milyon liralık tarımsal desteklemele paralarını cuma günü ödeyeceklerini, Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde 141 proje ile ilgili de onay verdiklerini ve yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakan Çelik, ülke genelindeki bütün sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sizlerden aldığımız bilgiler neticesinde tarım politikaları belirleyeceğimizi söyledik ve yaptık. Üniversiteleri devreye koyduk. Yaptığımız çalışmayı da bir kitapçığa topladık. Dedik ki; 'topraktan kıymetli bir şey yok' Bu projenin adına da 'Milli Tarım Projesi' dedik. Bu projenin birinci amacı toprağı korumak. Mazot maliyetinin yüzde 50'si, gübre maliyetinin yüze 40'ını destekleyeceğiz. Tohum desteğini de yüzde 40 yapacacağız."

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