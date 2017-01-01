MHP Grup Başkanvekili Akçay:

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MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP, FETÖ’nün uydu olmuştur, HDP ve PKK’nın sözcüsü konumuna girmiştir." dedi.

Partisinin Manisa il teşkilatının düzenlediği basın toplantısında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerini eleştiren Akçay, Özel'in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile Genel Başkan Bahçeli için "evet yoldaşı" olduğuna yönelik açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekti.

Akçay, anayasa değişikliğine yönelik halkoylaması sürecinde 'hayır'cıların tezlerinin çöktüğünü, bu nedenle CHP'nin hırçınlaştığını savunan Akçay, "CHP’nin Barzani feryatları aslında Barzani’den rahatsız olduğundan değil, Barzani üzerinden MHP’ye saldırma gayretinden kaynaklanmaktadır" dedi.

CHP'de son dönemde MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi eleştirme gayretinin dikkat çekici olduğuna işaret eden Akçay, "CHP, FETÖ, HDP ve PKK safında hizalanmasını gizlemek için MHP’ye hırçınlık yapmaktadır. CHP, yapıcı tavır sergilemektense çözüm üreten partimizi hedef almakta, bunun için de çamur siyasetine sarılmaktadır. Korkunun ecele faydası yoktur. Şer tiyatrolarının perdesi 16 Nisan’da kapanacaktır. CHP, FETÖ’nün uydusu olmuştur, HDP ve PKK’nın sözcüsü konumuna girmiştir." ifadesini kullandı.