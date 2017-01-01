Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,50 ile 45,60 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,50
|45,60
|37,37
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|27,00
|27,00
|27,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|32,00
|38,00
|33,79
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|ESKS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,07
|7,07
|7,07
|HTS
|Tere Yağ
|KG
|18,50
|18,50
|18,50
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|13,00
|13,00
|13,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış