Kayseri'deki cinayet

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de akrabaları olan kadını rahatsız ettiğini öne sürdükleri komşularını bıçakla öldürdüğü iddia edilen baba ve 3 oğlu tutuklandı.

Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'de ikamet eden ve aynı binada yaşayan akrabaları Ş.K'yi evine gelerek rahatsız ettiği ileri sürülen Abdullah Ölker'i bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba Memiş A. ile oğulları Ali, Ersoy ve İsmail A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.