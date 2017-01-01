Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenli̇k Bakanı Mehmet Müezzi̇noğlu, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un bir televizyon kanalındaki açıklamalarına ilişkin, "Bu yüzde 35'lik kitle asla sana bu imkanı vermez. 'Hayır' diyenler sana fırsat vermez. Sen nasıl bir zeka özürlü bir zihniyetin mensubusun. Bu yüzde 35'lik kitleyi, bu 65'i denize dökecekmiş gibi göstermeye senin nasıl aklın alabilir." dedi.

Müezzinoğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde devlet hastanesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, artık dünyada yarışan bir Türkiye bulunduğunu belirterek, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olduğunu vurguladı.

Bu rahatsızlıklarını da hukuk dışı, demokrasi dışı, insanlık dışı uygulamalarla net bir şekilde gösterdiklerini aktaran Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Biz onlar ne yaparlarsa yapsınlar yine insanımız diyoruz. Değişme diyoruz, hak diyoruz, hukuk ve medeni Türkiye diyoruz. Bakın bazıları 'hayır'cılık yapıyor. İki grup 'hayır'cı var. Birinci grup bu devletin düşmanları, bu milleti hazmedemeyenler. Bu millete tuzak kuranlar, o tuzaklarla milleti geri bırakmak isteyenler ve içimizde hainleri kullananlar. FETÖ terör örgütünü birileri maşa olarak kullanıyor mu? Kullanıyor. PKK terör örgütünü kullanıyor mu? Kullanıyor. Bir taraftan 'PKK terör örgütüdür' dediği halde, ona silah veriliyor mu? Veriliyor. Bu ülkenin bu milletin cumhurbaşkanını fotoğrafına tabancayla şakağına dayanmış, tabancayla tehdit ediyor mu? Etmelerine izin veriyor mu? Bunlar, dost olabilir mi? Bunlar, bu ülkenin büyümesinden rahatsızlar."

- "Hadi gel bakalım kimi nereye döküyorsun"

Bakan Müezzinoğlu, diğer bir "hayır"cı grubun, milletten, halktan ve gençlerden korkan CHP'nin üst yönetimi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Korktuğu için bakınız dün bir milletvekili ne diyor? 'Yüzde 65 'evet' çıkacak. Evet çıkarsa şayet biz Samsun'a gideriz, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Dumlupınar'a gideriz. Ve onları İzmir'den denize dökeriz.' Bu ne ihanettir. Bu ne acziyettir. Bu nasıl bir mayadır? Bunun bir DNA'sının analizinin yapılmasının gerekliliğine inanıyorum. Ya Yunanlıyı mı döküyorsun. Bu yüzde 65 kim? Bu milletin asli unsurları. Anadolu'dan Balkanlar'dan gelmiş, 'vatanım' diyen 'toprağım' diyen, 'büyük Türkiye' diyen, 'tek devlet' diyen, 'tek bayrak' diyen bir anlayışın mensuplarına sen kim oluyorsun da İzmir'den denize dökeceksin. Şayet meczup değil ise ya da psikiyatrik bir sorunun yoksa emperyalist güçlerin maşası olmak dışında başka bir şey yoktur. Dolayısıyla bu CHP zihniyeti milletten korkuyor. Ve ondan sonra da utanmadan sıkılmadan 'denize dökeceğiz' diyor. Hadi bakalım Bursa meydanı burada, Yenişehir, Sivas, Amasya burada. Önünü tutan mı var. Hadi gel bakalım kimi nereye döküyorsun."

"Hayır" diyen kitlenin de söylenenlere karşı çıkacağına değinen Müezzinoğlu, "Nasıl bir milletvekilisin bilmiyorum. Bu yüzden sana yine de sayın milletvekili diyeceğim. Bu yüzde 35'lik kitle asla sana bu imkanı vermez. 'Hayır' diyenler sana fırsat vermez. Sen nasıl bir zeka özürlü bir zihniyetin mensubusun. Bu yüzde 35'lik kitleyi, bu 65'i denize dökecekmiş gibi göstermeye senin nasıl aklın alabilir. Bu yüzde 35 bile seni bir kaşık suda boğar. Bu kadar zihinsel özürlü, bu kadar DNA'sında veya mayasında sıkıntı olabilen bir anlayış olabilir mi. Sonra 'CHP'ye millet niye yaklaşmıyor?' diyorlar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Müezzinoğlu tarafından, 33 milyon liraya mal olacak, 500 günde tamamlanacak, 20 bin metrekare kapalı alana sahip 86 yatak kapasiteli Yenişehir Devlet Hastanesinin temeli atıldı.

Törene, Vali İzzettin Küçük, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Bursa Sağlık Müdürü Özcan Akan, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun ve vatandaşlar katıldı.