03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sakaryalı gaziler adaletin tecellisini bekliyor

03 Nisan 2017 Pazartesi, 18:07
Sakaryalı gaziler adaletin tecellisini bekliyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamındaki 224 sanıklı davanın ilk duruşmasına katılan Sakaryalı gaziler, yargılamaların hızlı yapılıp, suçluların gereken cezayı bir an önce almasını istiyor.

Özel olarak hazırlanan duruşma salonunda, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince bugün başlayan duruşmaya, Sakarya Valiliği işgali sırasında yaralanan gaziler de katıldı.

Sakarya Valiliği önünde, sağ ayağından yaralanıp 20 gün hastanede yatan 4 çocuk babası gazi Mehmet Akyazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz olayından sonra uzun bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi.

"Hamdolsun, Allah bizi çocuklarımıza bağışladı, iyileştik." diyen Akyazıcı, halkın desteğiyle darbecileri bastırdıklarını ve suçluların tutuklandığını belirtti.

Duruşmaya katılan Akyazıcı, mahkemede mağdur ve hukukçu olarak adaletin tecelli edeceğine inandığını vurgulayarak, sanıkların rahat tavırlarının, kendisini ve mahkemedeki diğer mağdurları çok üzdüğünü anlattı.

Darbecilerin rahat tavırlarının hala devam ettiğini dile getiren Akyazıcı, şunları kaydetti:

"Bunlar bir yerlere mi güveniyor noktasında korku var. Bu dünyada onlar hesap verecek, İnşallah ahirette de elimiz yakalarında olacak. Gazi bir arkadaşla, sanık yakını arasında kısa süreli sataşma oldu. Bu, insanlarda soru işareti doğuruyor. Zamanla bu soru işaretlerinin giderileceğini düşünüyorum. Bunda dava açılma sürecinin uzun olması etkili oldu. Yargılamaların hızlı bir şekilde yapılması, cezaların adaletli bir şekilde verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Devlete ve adalete güvenimiz tam. Bizleri mağdur etmeyeceklerini düşünüyoruz."

- "Kalkışmaya karışmamış insanlar umarım aklanırlar"

Sakarya Valiliği önünde karnından ve kolundan yaralanan ve yaklaşık 2 ay sonra sağlığına kavuşan gazi Ali Kasımoğlu da adaletin tecelli edeceğinden şüphesinin olmadığını dile getirdi.

Kasımoğlu, "Ümidimiz adaletin en kısa zamanda gerçekleşmesi doğrultusunda." diyerek, şöyle devam etti:

"Bugün mahkemeye gittiğimde gördüklerim beni çok üzdü. Çünkü bu hainlerin suratlarını görünce, onların o kadar rahat hareket ettiklerini görünce, açıkçası beni çok üzdüler. Bunlar bir şeye güveniyor veya bize bir şekilde algı yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu adaletin gerçekleşmeyeceği ve ortamın adaletsiz oluştuğu anlamına gelmiyor ama psikolojik olarak biraz motivasyonumuzu bozdu."

"Benim tek temennim gerçekten adaletin tecelli etmesi." diyen Kasımoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aralarında masum olanlar da vardır. Çünkü ilk gittiğimizde iki araba askeri aracı geri çevirdik. Onların surat ifadelerini çok iyi hatırlıyorum. Aralarında çok korkmuş insanlar vardı. Belki haberleri yoktu, birileri haberi olmadan oraya gittiler, kandırıldılar. Duruşmada bu gibi insanlardan da varmış galiba. Bu gibi problemsiz, sorunsuz daha doğrusu hain kalkışmaya karışmamış insanlar umarım adaletin karşısında aklanırlar. Ama darbecilerin de adalete tam şekilde kavuşmasını ve müebbet hapisle yargılanmasını, elbetteki idam edilmesini isterim. Çünkü bu insanlar beni vuran insanlar. 'Seni geberteceğim' diye ateş edip, öldürmeye teşebbüs etti. Bu çok açık ve net. Bunlar, şehitlerimizi, masum insanları, vatan için eline herhangi bir silah almamış insanları öldürmeye teşebbüs eden insanlar."



İLGİLİ HABERLER

Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
Tartıştığı kocasını bıçakladı
YEREL

TARTIŞTIĞI KOCASINI BIÇAKLADI
Serdivan Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Adaptto Girişim Atölyesinde iş başvuruları alınmaya başlandı
YEREL

ADAPTTO GİRİŞİM ATÖLYESİNDE İŞ BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLANDI
SASKİ Sapanca Gölünü 24 saat izliyor
YEREL

SASKİ SAPANCA GÖLÜNÜ 24 SAAT İZLİYOR
Mart ayında ihracatta Sakarya'dan yüzde 214'lük artış
YEREL

MART AYINDA İHRACATTA SAKARYA'DAN YÜZDE 214'LÜK ARTIŞ
Akçay Barajı'nda sona doğru
YEREL

AKÇAY BARAJI'NDA SONA DOĞRU

Adatıp Hastanesinden, Sakarya Otizmle Yaşam Derneğine ziyaret
YEREL

ADATIP HASTANESİNDEN, SAKARYA OTİZMLE YAŞAM DERNEĞİNE ZİYARET
SASKİ'de Masa Tenisi turnuvası
YEREL

SASKİ'DE MASA TENİSİ TURNUVASI
AK Parti Milletvekili İsen: &quot;15 Temmuz'da ki irade 16 Nisan'da 'Evet' diyecek&quot;
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İSEN: "15 TEMMUZ'DA Kİ İRADE 16 NİSAN'DA 'EVET' DİYECEK"
Akyazı Belediyesi Zabıta ekipleri dilencilere fırsat vermiyor
YEREL

AKYAZI BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ DİLENCİLERE FIRSAT VERMİYOR
Prof. Dr. Akşit İlahiyat Fakültesinde konferans verecek
YEREL

PROF. DR. AKŞİT İLAHİYAT FAKÜLTESİNDE KONFERANS VERECEK
Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA

'Kanlı Nigar' adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü
YEREL

'KANLI NİGAR' ADLI TİYATRO OYUNU YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Mart ayı ihracat rakamları
YEREL

MART AYI İHRACAT RAKAMLARI
Sakarya'da darbe girişimine ilişkin dava başladı
YEREL

SAKARYA'DA DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA BAŞLADI
Sakarya'da kültür-sanat etkinlikleri
YEREL

SAKARYA'DA KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU:
Akyazı'da iki grup arasında kavga çıktı: 2 gözaltı
YEREL

AKYAZI'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI: 2 GÖZALTI
Türk Halk Müziği Konseri SAÜ'de düzenlenecek
YEREL

TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ SAÜ'DE DÜZENLENECEK
Adil Öksüz'ün yargılanmasına yarın başlanacak
YEREL

ADİL ÖKSÜZ'ÜN YARGILANMASINA YARIN BAŞLANACAK