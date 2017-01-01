Van'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

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VAN (AA) - Van Valiliği, kentte yapılacak gösteri ve yürüyüşleri bir ay boyunca yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırlarında huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu amaçla, 2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 04 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle alilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda, 04 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere otuz 30 gün süre ile yasaklanmıştır."