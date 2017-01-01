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Türker İnanoğlu'na onursal doktora unvanı verildi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 18:13
Türker İnanoğlu'na onursal doktora unvanı verildi

KARABÜK (AA) - Film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı ve iş adamı Türker İnanoğlu'na, Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından onursal doktora unvanı verildi.

Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 80. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Safranbolu ilçesindeki KBÜ Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde düzenlenen törene, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, gazeteci Hıncal Uluç, başta "Arka Sokaklar" dizisi oyuncuları olmak üzere bazı tiyatro oyuncuları ile çok sayıda davetli katıldı.

İnanoğlu'nun hayatını anlatan filmle başlayan törende, Şahin, Uysal, Polat, Koçyiğit, Uluç ve diğer oyuncular ile çocukluk arkadaşları, İnanoğlu hakkındaki duygu ve düşüncelerini aktardı.

İnanoğlu, burada yaptığı konuşmada, kamera önü ve arkası için birçok insanı eğittiğini, ancak kendisini bir türlü eğitemediğini, ne zaman kamera ya da fotoğraf makinesi karşısına geçse, toplum önüne çıksa heyecanlandığını ve duygusallaştığını söyledi.

Kendisine böyle bir unvanı layık görenlere teşekkür eden İnanoğlu, "Tecelliye bakın ki yıllar önce bir ortaokul mezunu olarak ayrıldığım Safranbolu'dan 60 sene sonra en büyük unvanlardan biri olan doktora payesini almak için huzurunuzdayım. Ne mutlu bana. Ben bugüne dek onlarca onur ödülü, belki bine yakın ödüller aldım. Ama bu kadar heyecanlandığımı, sevindiğimi, onur duyduğumu hatırlamıyorum. Bu ödülü hemşehrilerimin, arkadaşlarımın önünde almak bana ayrıca bir keyif ve heyecan veriyor." diye konuştu.

Rektör Polat, daha sonra İnanoğlu'na cübbesini giydirdi ve "onursal doktora" payesini takdim etti.

Hatıra fotoğraflarının çekildiği tören, İncesaz Müzik Grubu'nun konseriyle son buldu.

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