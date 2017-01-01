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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 18:21

SAMSUN (AA) - Samsun'da çıkan silahlı kavgada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, B.Y. (23) ve O.K. (19) henüz belirlenemeyen nedenle Hastane Mahallesi Çınarlı Sokak'ta yaşayan Bahar A'nın (29) evine av tüfeğiyle ateş etti. Bu sırada, evin önünde oynayan Bahar A'nın oğlu B.A. (10) tüfekten çıkan saçmaların ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Oğlunun yaralandığını gören Bahar A, tabancayla ateş ederek B.Y'yi başından, O.K'yi de göğsünden yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.Y. ve O.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bahar A. ve olayla ilgili bağlantısı oldukları öne sürülen E.K. (41) ile H.K. (27), Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Bahar A, basın mensuplarına, "Kendimi korudum. Neden mi vurdum? Çocuğumu vurdular." dedi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Bahar A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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