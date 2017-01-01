"Nefes açıcı tüp" nedeniyle YGS sınavının iptal edildiği iddiası

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TOKAT (AA) - Tokat'ta astım hastası lise öğrencisi Zehra Betül Baş, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) salon görevlilerinden izin almasına rağmen nefes açıcı tüp ilaçla salona girdiği gerekçesiyle sınavının geçersiz sayıldığını iddia etti.

Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi 12. Sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, astım hastası olduğu için uzun süredir tedavi gördüğünü ve 12 Mart'ta gerçekleştirilen YGS'ye de, yetkililerden izin alarak nefes açıcı tüp ilaçla girdiğini söyledi.

Sınav başlamadan önce gözetmenin belgelerini kontrol ettiğini dile getiren Baş, "Uzun süre ilacı kullanıyorum ama 1.5 yıldır tekrarlamıyor. Son birkaç denemedir rahatsızlığım tekrarlamaya başladı. 'Ne olur olmaz' diye ilacımı alarak bina sorumlusundan izin alarak sınava girdim. Sınava gireceğim sınıfıma gittim. Gözetmen belgelerimi kontrol etti. İlaç da masamın üstünde herkesin gözü önündeydi. Salon başkanı ilacın ismini sordu. Başkan bana 'Durum ile ilgili ÖSYM'ye rapor gönderirseniz iyi olur. Bu sınav için sıkıntı yok. İkinci sınava daha rahat girersin, özel sınıf ayarlar' dedi" diye konuştu.

Sınav sonuçlarının açıklandığı gün heyecanla bilgisayarın başına geçtiğini ifade eden Baş, "Sınavımın iptal olması gibi bir şey beklemiyordum. 'Sınav kurallarına uymadığımız için sınavınız geçersiz sayıldı' diye bir ibare gördüm. Neye uğradığımı şaşırdım. Derece beklemiyordum. İstediğim, Hacettepe Psikoloji'ye gireceğim puanı alacağımı bekliyordum. Yani hedefime ulaşabileceğim bir sonuç bekliyordum. Sakinleşince düşünmeye başladım 'acaba sınavım neden iptal oldu' diye. Çünkü her şeye o kadar dikkat etmiştim. 'Uymadığım herhangi bir şey yok' diye düşündüm. 'Olsa olsa bu ilaç yüzünden' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

- "Ben hocalara güvendim"

ÖSYM'deki yetkililerle görüştüklerini anlatan Baş, "Oradan bize 'içeriye izinsiz ilaç soktuğunuz için sınavınız iptal edilmiş ve hakkınızda tutanak tutulmuş' dediler. Ben de 'Hocaların gözetimindeydi' dedim. 'Bizi ilgilendirmez' dediler. Sınavım iptal oldu. Eğer böyle olursa bir yılım boşa gidecek. Şahsi olarak itiraz dilekçesi gönderdik. Herhangi bir sonuç gelmedi. 'Dönüş süresi 20 gün' dediler. Bir daha sınava girersem ilacımı götürmeyeceğim. Ben hocalara güvendim. Çok emek vermiştim. Annem ve babam 'senin sağlığın' diyor. O kadar emek verdiğimizi biliyorlar. Biz ağladıkça onlar da ağlıyorlar. Çünkü çok büyük emek var ortada." diye konuştu.

Baba Osman Baş ise üzüntülü olduklarını vurgulayarak, "Kızımın sınavının iptal olmasına çok üzüldüm. ÖSYM'nin sitesinde bulunan dilekçeyi kızım doldurdu ve itirazımızı yaptık." dedi.



