Akçay Barajı'nda sona doğru

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından, Sapanca Gölü’ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla Pamukova Eskiyayla havzasında yapımı devam eden Akçay Baraj Projesinde, sona yaklaşıldığı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Başkanı Zeki Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 100 milyon liraya mal olacak Akçay Barajı’nda, önemli bir aşama kaydettiklerini belirtti.

Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim olarak baraj inşa ettiklerini belirten Toçoğlu, "Şehrimiz için 100 milyon liralık yatırım yaparak Akçay Barajı’nı kazandırıyoruz. Bin metre rakımlı bölgede barajımızın gövdesi hızla yükseliyor. Şu anda 26 metreye ulaştı. 47 kilometrelik çelik isale hattı da tamamlanıyor. Son 10 kilometrelik bir kısım kaldı.” ifadelerini kullandı.

Toçoğlu, hava şartlarının düzelmesiyle çalışmaların daha da yoğunlaştığını ve Akçay Barajı’nı inşa ettikleri bin metre rakımlı Pamukova Eskiyayla havzasında karın büyük oranda eridiğini kaydetti.

Akçay Deresi'nin de gürül gürül aktığını belirten Toçoğlu, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz hem baraj gövdesinde hem de çelik isale hattında çalışmalarını hızlandırdı. Büyükşehir Belediyesi olarak Akçay Barajı ile hem Sapanca Gölü’ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturuyoruz hem de şehrimizin enerji üretim kapasitesini arttırıyoruz. Şu anda 26 metreye ulaştı. Tamamlandığında 75 metre olacak olan baraj gövdesinde toplamda 700 bin metreküp kaya dolgusu yapacağız. Çalışmaların tamamlanmasıyla şehrimiz için toplamda 40 milyon metreküplük su potansiyeli oluşturmuş olacağız. Sapanca Gölü’nden temin ettiğimiz içme suyundan tasarruf sağlayacağız."

-"50 yıllık içme suyunu garanti altına alacağız"



Gövdede devam eden çalışmaların yanı sıra ekiplerin Akçay Barajı ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezi arasında bağlantı sağlayacak 47 kilometrelik çelik isale hattının 37 kilometrelik kısmının inşa edildiğini ifade eden Toçoğlu, "Ekiplerimiz Sapanca'ya bağlı Şükriye Mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor. Son 10 kilometrelik bir kısım kaldı. İnşallah her iki bölgede de çalışmalarımızı tamamlayarak barajımızda su toplamaya başlayacağız. Şehrimizin en az 50 yıllık içme suyu geleceğini garanti altına almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Toçoğlu, Akçay Barajı'nın Türkiye’de ilk olma özelliği taşıdığını, proje ile bir taraftan Sapanca Gölü’ne alternatif içme suyu kaynağı oluştururken, bir taraftan da enerji üreteceklerini bildirdi.

Akçay Barajı ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezi arasında bağlantı sağlayacak 47 kilometrelik isale hattı üzerinde 3 adet HES inşa edeceklerini kaydeden Toçoğlu, açıklamasında şunları belirtti:

"İkramiye, Hacımercan ve Hızırilyas bölgelerinde yer alacak HES’ler toplamda 12 megawatt elektrik üretim kapasitesine sahip olacak. Bu noktada hazırlıklar devam ediyor. Kısa süre içerisinde hat üzerinde elektrik türbinlerinin montajını gerçekleştireceğiz. Proje ile enerji harcamak yerine enerji üreteceğiz. Şehrimizin enerji üretim kapasitesini iki katına çıkaracağız. Hem Sakarya'mız hem de ülkemiz kazanacak."