Siirt'te 517 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde 517 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, eğitimlerini tamamlayan 517 güvenlik korucusu, Pervari İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende yemin etti.
Törene katılan Pervari Kaymakamı Hakan Şeker, yaptığı konuşmada, bölücü terör örgütüne karşı kararlılıkla sürdürülen mücadelede güvenlik köy korucularının önemli bir görev üstlendiklerini belirtti.
Güvenlik korucuları kadrolarının gençleştirilmesiyle terörle mücadelede daha etkin ve verimli sonuçlar alınacağına inandığını belirten Kaymakam Şeker, "Güvenlik korucularımız Mehmetçiklerimizle birlikte önümüzdeki süreçte terörün belinin kırılmasındaki en belirleyici güç olacaktır." dedi.
Şeker, yapılan yemin töreninin ardından koruculara silahlarını teslim ederek, başarı diledi.
Törene, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Oğuz Şekercioğlu, kurum amirleri, güvenlik korucularının yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.