Çankırı'daki yangın

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Mesut Köse, 25 evin yandığı Ilgaz ilçesine bağlı Serçeler köyünde akşam itibarıyla 10 çadır kurulacağını ve yemek hizmeti de verileceğini bildirdi.

Vali Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir vatandaşın soba yaktığı sırada yangının çıktığını söyledi.

Kısa sürede bölgeye tüm ekipleri yönlendirdiklerini belirten Köse, "Toplamda 25 kadar ahşap ev yanarak kül olmuş durumda. Bu evlerin sadece üçünde yaşayan insan var, diğer evler boş. Halihazırda bir kısmı terk edilmiş, bir kısmı odunluk şeklinde bir kısmı da sadece yaz aylarında ziyaret edilen evler." dedi.

Yangının tekrardan çıkmaması için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Köse, "Halihazırda yangın söndürülmüş durumda. Soğutma çalışmaları devam ediyor ve devam edecek. Bir kısım eksik araçlar da özel idareden istendi. Paletli araç ihtiyacı varmış onlar da takviye edildi. Rüzgarın tersten esmesine bağlı olarak yangının yeniden çıkmasına karşı gerekli tedbirler alınıyor." diye konuştu.

Can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Köse, "Tabi böyle bir yangın üzüntüye sebep oldu ancak herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması tesellimiz olmuştur. Devletimiz mağdur vatandaşlarımız için elinden gelen yardımı yapacaktır. AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz söndürme işlemleri sonrasında gerçekleştirilecek çalışmalar için tespitlerini yapıyor." açıklamasında bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Köse, yanan evlerde 3 ailenin yaşadığını belirterek "Kurtarma çalışmaları sebebiyle çok yoğun bir şekilde personel ve araç gereç bulunuyor. Bu nedenle AFAD müdürlüğümüz burada 10 kadar çadır kurdu. Bunun dışında yemek imkanları ve benzeri hizmetleri de hizmete sunmak üzere hazırlığını yapıyorlar. Bugün akşam itibarıyla 10 çadır kurulacak ve yemek hizmetleri de faaliyete geçecek." ifadelerini kullandı.