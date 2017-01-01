Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

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DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'yi kalkındırmak ve büyütmek istediklerini belirterek, "Bu devletin hantal yapısı, yavaş işleyen sistemini değiştirelim, daha büyük işler yapalım diye yetki istiyoruz. Aziz milletimize 'Biz daha hızlı çalışalım, daha büyük işler yapalım' diyoruz. Bunun için yetki istiyoruz. İşin özü budur. Hızlı çalışmak ve daha büyük işler yapmak isteyen, daha fazla yol, köprü, liman, havaalanı yapmak isteyen bir kadro var. Bu işleri yapmak için yetki istiyoruz." dedi.

Partisinin Akçakoca İlçe Başkanlığı'nca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Özlü, 16 Nisan'da yapılacak referandumda sistem değişikliğinin onaylanacağını söyledi.

Bundan sonraki dönemde hükümet etme sisteminin farklı olacağını aktaran Özlü, şöyle devam etti:

"Biz AK Parti olarak hükümet daha hızlı çalışsın, bugüne kadar ne yaptıysak daha büyük, güzel işler yapalım, Türkiye'yi daha hızlı kalkındıralım, büyütelim istiyoruz. Bu devletin hantal yapısı, yavaş işleyen sistemini değiştirelim, daha büyük işler yapalım diye yetki istiyoruz. Aziz milletimize 'Biz daha hızlı çalışalım, daha büyük işler yapalım' diyoruz. Bunun için yetki istiyoruz. İşin özü budur. Hızlı çalışmak ve daha büyük işler yapmak isteyen, daha fazla yol, köprü, liman, havaalanı yapmak isteyen bir kadro var. Bu işleri yapmak için yetki istiyoruz."

Referandumun, Türkiye'yi büyütmek, kalkındırmak ve devletin daha hızlı çalışmasını sağlamak isteyenlerle, 'bu sistem çok iyi, her şey yolunda, aman sesinizi çıkartmayın, kenarda oturun' diyenler arasında geçeceğini ifade eden Özlü, "Türkiye daha da büyüsün, gelişsin istiyorsak 'evet' oyu kullanacağız. 'Türkiye yerinde saysın, Türkiye olduğu gibi kalsın istiyorsak 'hayır' oyu kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında, meydanda bulunan vatandaşların 'yetkiyi verdik' şeklindeki sloganlarına teşekkür ederek karşılık veren Bakan Özlü, "Yetki milletin, patron millet." diye konuştu.

- "Fındık konusunda üreticiyi mağdur etmeyeceğiz"

Akçakoca'nın önemli ekonomik kaynaklarından birinin fındık olduğuna işaret eden Özlü, şöyle devam etti:

"Fındık konusu sadece Akçakoca'nın değil, bütün Türkiye'nin konusudur. Trabzon'dan alın, Ordu, Giresun, Samsun, Akçakoca, Sakarya'ya kadar genel bir konudur. Fındık konusunda, Tarım Bakanlığımız 'Lisanslı Depoculuk Uygulaması'na geçiyor. Fındık fiyatlarının dalgalanmasını, fiyatların bir yükselmesi bir düşmesini önlemek için bir uygulama başlatıyor. Fındık bölgesinden iki tane Başbakan Yardımcımız var, Sayın Numan Kurtulmuş ve Nurettin Canikli var. Tarım Bakanımızla birlikte bu konuyu takip ediyorlar. Daha önce fiyatlar çok dalgalandığı için yüksek fiyatlardan alım yapan tüccarlarımız var. Fındık fiyatının belirlendiği borsa maalesef Almanya'da. Bu fındık konusunda sadece Akçakoca'yı değil, tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir karar alacağız. Üreticiyi mağdur etmeyeceğiz. Üreticimiz fındığını toplarken, fiyatının ne kadar olabileceğini tahmin edecek ya da bilecek. Belirsizlik olmayacak. Bugün 10 lira yarın 5 lira öbür gün 15 lira olmayacak. Bunun tedbirlerini alıyoruz."

- "CHP'ye oy verenlerden de 'evet' oyu istiyoruz"

AK Parti dışında diğer partilere gönül ve oy vermiş seçmenlere seslenen Özlü, "Daha önce CHP'ye oy veren kardeşlerimden, bu referandumda 'evet' oyu vermelerini istiyorum. Bizim siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Farklı siyasi partilere mensup olabiliriz ama bu siyasi parti meselesi değil. Bu Türkiye'nin ve Türkiye'nin geleceğinin meselesidir. Ben, Türkiye'nin, Akçakoca'nın ve Düzce'nin iyiliği için daha önce CHP'ye oy vermiş kardeşlerimizden bu referandumda 'evet' kullanmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Halk oylamasının kişiler için değil, sistem için yapıldığını vurgulayan Bakan Özlü, şunları kaydetti:

"Bir sisteme, Türkiye'nin geleceğine oy veriyoruz. Kime oy verirsek verelim ama bu referandumda 'evet' oyu kullanalım. Bunu Akçakoca'da CHP'ye oy veren kardeşlerimden istiyorum, talep ediyorum. Düzce'yi Türkiye'nin gündemine taşımak başka türlü olmaz. Bizim amacımız Düzce'yi Türkiye'nin gündemine taşımaktır, Düzce'den kuvvetli bir 'evet' oyu çıkarmaktır. Düzce'yi Türkiye birincisi yapmak istiyoruz."

- "Bizi diz çöktürmeye çalışanlar, önümüzde diz çökecekler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli ise bugün Türkiye'nin her köşesinde halk oylamasının cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar tarafından anlatıldığını söyledi.

Dişli, 16 Nisan'ın bir milletvekili ya da belediye başkanı seçimi olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, yüz yılda bir önümüze gelen fırsatı iyi değerlendirmemizi, değerli hemşehrilerimize anlatabilme yarışıdır. Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor, aslında tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. 2008 global krizinden bu yana Avrupa Birliği bir türlü toparlanamadı. Eskiden Avrupa Birliği 'Acaba yeni ülkeleri Avrupa Birliği'ne katalım mı, yoksa AB'yi daha da kurumsallaştıralım mı?' derdi. Ama krizden bir türlü çıkartamadılar. Dünya'da yeniden korumacılığa doğru bir akım var. Biz içeride bir sürü dertle uğraşıyoruz. Terör örgütleri en solunda DHKP-C'sinden en sağında FETÖ'ye kadar birleşmişler, Türkiye'nin halkın oyları ile iktidara gelen hükümetini, onun değerli cumhurbaşkanını, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı diz çöktürmeye çalışıyorlar. Buna müsaade eder miyiz, etmeyiz. İnşallah 17 Nisan'da güçlü bir şekilde beklediğimiz gibi 'evet' çıktığı zaman bize diz çöktürmeye çalışanlar, gelip bizim önümüzde diz çökecekler."

- MHP İlçe Başkanlığı ziyaret

Mitingin ardından MHP İlçe Başkanlığını ziyaret eden Özlü, İlçe Başkanı Mustafa Özensel ile bir süre görüştü.

Geçen yıl MHP İl Başkanlığını ziyaret ettiğini hatırlatan Özlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen yıl referandum diye bir şey yoktu. Bu sadece referandumla ilgili bir konu değil. Biz, Düzce'nin birliği, beraberliği, bütünlüğü için, Düzce için çalışmak isteyen siyasi bir kadroyuz. MHP'li kardeşlerimiz de 'evet' oyu için çalışacaklar. Referandum sebebiyle bir görüş birliğimiz var ama her ne kadar referandum olmasa da biz Düzce için biriz, beraberiz. Düzce için çalışıyoruz."

Daha sonra Çayağzı köyüne geçen Bakan Özlü ve beraberindekiler, Tarihi Orhangazi Camisinde ikindi namazını kılarak, köy meydanında vatandaşlarla sohbet etti.