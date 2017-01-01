Denizli'de silah kaçakçılığı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Antalya ve Mersin'den temin ettikleri ruhsatsız silah ve mühimmatları Denizli'de satacakları yönünde ihbar üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, Pamukkale Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçtaki Ş.K (39), A.C (24), H.C.B (22) ve S.C'yi (37) gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, 'Sıg Sauer' marka 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılardan Ş.K'nin Mersin'de işlenen bir cinayet ile silahla tehdit, gasp, silahla yaralama, resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma, taşıma ve satın alma gibi 8 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.