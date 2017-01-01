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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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"Rusya'nın da teröre bakış konusunda iş birliği geliştirmesi gerek"

03 Nisan 2017 Pazartesi, 18:49

TEKİRDAĞ (AA) - Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, "St. Petersburg'daki patlama şunu ortaya koyuyor; terörün sınırlı bir hedefi yok, dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel terörizm olgusu sınır tanımıyor, ülke tanımıyor." dedi.

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde metroda meydana gelen patlamanın uluslararası iş birliğini zorunlu kıldığını söyledi.

Terör örgütlerinin amacının korku ve panik yaratmak olduğunu ifade eden Yazıcı, "St. Petersburg'daki patlama şunu ortaya koyuyor; terörün sınırlı bir hedefi yok, dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel terörizm olgusu sınır tanımıyor, ülke tanımıyor. Özellikle dünyanın büyük metropollerinde kaygı yaratacak, endişe ve panik yaratacak eylemlerle uluslararası küresel siyaseti engelleyerek, istedikleri neticeyi almaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu tablo, uluslararası toplumu terör örgütleri arasında ayrım gözetmeksizin ortak bir terör siyaseti yürütmeye mecbur kılıyor." diye konuştu.

Rusya'nın da teröre bakış konusunda iş birliği geliştirmesi gerektiğini aktaran Yazıcı, "Türkiye'nin zaman zaman gündeme getirdiği 'senin teröristin, benim teröristim' ayrımının ya da diğer terör örgütlerini yok etmeye dönük çabalar, PYD/PKK üzerinden DEAŞ'ı yok etme çabaları, terörü olgusal olarak yok etmez. Aksine terörü daha da güçlü hale getirir. Bu bakımdan St. Petersburg olayı, Rusya'nın da teröre bakış konusunda iş birliği geliştirmesi gerektiğini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, terör örgütlerini kullanarak başka terör gruplarını bitirme anlayışının yanlış olduğunu vurguladı.

Uluslararası toplumun teröre karşı dayanışma içine girmeye muhtaç olduğunu anlatan Yazıcı, "Bugün St. Petersburg'daki saldırıdan şunu anlıyoruz ki uluslararası toplumun daha çok dayanışmaya, iş birliğine ihtiyacı var. Avrupa Birliği devletlerinin, özellikle Almanya, Hollanda ve Belçika'da Türkiye'ye karşı örgütlenmiş örgütlerin yürüttüğü faaliyetlere karşı yeterli tepkiyi göstermediği ortadadır. Tepki göstermenin yanı sıra örtülü bir destek verdiği aşikardır. Küresel terörün vatanı, milleti, sınırı falan yoktur." şeklinde konuştu.

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