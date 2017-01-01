Muğla’da turist tekneleri sezona hazır

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Kanallarında, turist taşıyan ve bakımları tamamlanan tekneler suya indirilmeye başlandı.

Caretta caretta kaplumbağaları, İztuzu Plajı ve kral mezarları ile ünlü Dalyan kanallarında turist taşıyan teknelerin bakım ve onarımları Ortaca Belediyesi tekne çekek yerinde devam ediyor.

Hazırlıkları tamamlanan ve özenle temizlenen tekneler, son kontrolleri yapıldıktan sonra suya indiriliyor. Dalyan kanalında deneme turları atan tekne sahipleri umutlu oldukları turizm sezonunun açılmasını bekliyor.

Dalyan’da 11 yıldır tekne turu işletmeciliği yapan Ergün Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezon için teknelerin hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Orhan, “İyi bir turizm sezonu bekliyoruz. Tüm tekneci arkadaşlarımın yeni sezonunun hayırlı ve güzel geçmesini diliyorum. Şu anda aldığımız bazı haberlere göre turizm iyi olacak. Hazırız, her zaman için misafirlerimizi bekliyoruz.” dedi.

Tekne kaptanı Ayhan İren ise teknelerin rutin kışlık bakımlarını yaptıklarını ve Allah'ın izniyle iyi bir sezon geçireceklerini ifade etti.